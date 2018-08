Técnico de Santa Tecla ve como falta grave la salida de Guerreño

El timonel de Santa Tecla, Cristian Díaz, habló con EL GRÁFICO sobre la salida abrupta del paraguayo Gustavo Guerreño hacia Chile y dejó en claro que el jugador tiene las puertas cerradas.

"Gustavo sabía que iba a jugar contra Águila. Unilateralemente tomó una decisión y realizó lo que todos ya sabemos. Nosotros ahora no tenemos comunicación con el jugador, ni siquiera pasó a saludarnos. Entonces, imagínese usted cuál es mi respuesta en este caso. El club ya emtió un comunicado en el que dijo claramente lo que ocurrió. El club lo toma como falta grave. Me parece que las respuestas en este caso son más a nivel dirigencial que a nivel deportivo", apuntó el timonel argentino.

Díaz reiteró que la dirigencia del Santa Tecla, jugadores y afición, se han visto afectados por el tema de Guerreño.

"Me parece que no hay más para hablar. Es un futbolista que se escapó del país, que dejó a una institución tirada, prácticamente. No soy yo el que he dejado de contar con él. El club lo ha tratado bien. Tengo entendido que estaba al día. Iba a formar parte del equipo titular ante Águila para que Ricardo Ferreira tuviera descanso. No hay mucho para hablar. La acción viene de parte del futbolista hacia la institución. Es mucho más importante la salud del grupo", apuntó el timonel argentino en charla con este medio.

Díaz dijo que hablara con la dirigencia del plantel para tomar la mejor decisión en este caso. Santa Tecla tiene hasta el 18 de septiembre para poder sustituir a Guerreño.

LA VERSIÓN DEL SANTA TECLA

Este mediodía, en el Güiri al Aire, Guillermo Figueroa, directivo del Santa Tecla, dijo que Guerreño se ha comunicado para pedirles la transferencia internacional, pero que ellos esperan una oferta del club chileno que lo pretende.

"Entiendo que en Chile se cierra el pase y Gustavo me acaba de llamar que está preocupado por quedarse sin jugar. Me dijo que nosotros no seamos malos. Yo le dije que lo que hizo no es profesional y si esperaba lo ayudábamos", declaró.

Dijo además que ya no tendría cupo en el equipo, si finalmente no se queda en Chile:

#GuiriAlAire| Figueroa: Guerreño quería regresar porque decía que tiene contrato pero el contrato se botó por abandono de trabajo. Ya no puede regresar acá a menos que el técnico diga que si pero ya dijo que no. — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 16 de agosto de 2018