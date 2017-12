Técnico del Alianza: “Ofertas por Narciso Orellana no son para su calidad”

Jorge "el Zarco" Rodríguez, técnico del Alianza, reaccionó hoy ante las supuestas ofertas que Narciso Orellana tiene para irse a jugar a la MLS y aseguró que desde su punto de vista ninguna es para la calidad de su volante de contención.

El timonel aseguró que cuando haya una oferta en concreto analizarán con el club lo más conveniente para Orellana, pero mientras tanto él sigue estando en los planes del equipo para el próximo campeonato.

"Mientras no venga una oferta formal, no hay nada. Él tiene contrato por año y medio con Alianza. En ese aspecto tendrían que hablar con don Lisandro (Pohl). Las ofertas que hay creo que no son para la calidad de Narciso. Por el nivel que ha mostrado en Alianza, Metapán y selección nacional, creo que no lo están valorando en ese aspecto", apuntó el estratega.

Narciso Orellana jugó la última Copa de Oro con la selección mayor, en julio de este año, y acaba de ser campeón invicto con el equipo albo.

"Lo que le están ofreciendo, Narciso lo gana acá en Alianza. En ese aspecto tiene que venir una buen oferta para que don Lisandro Pohl (presidente del Alianza) pueda pensarla", sumó Rodríguez, como un consejo también para su pupilo.