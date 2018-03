Técnico del Alianza niega problemas con Rodolfo Zelaya

Lee también

Jorge "el Zarco" Rodríguez fue el invitado de hoy en el programa Güiri Güiri al Aire y aprovechó para sanjar toda duda sobre su relación con el delantero Rodolfo Zelaya, quien este lunes, en una entrevista concedida a EL GRÁFICO, confesó que no está satisfecho con los minutos que recibe en el actual Clausura 2017.Para Rodríguez es normal que un jugador quiera más minutos y pueda rendir más para el equipo."Voy a estar contento cuando Rodolfo Zelaya, al término del campeonato, esté rindiendo al máximo. La misión como cuerpo técnico es llevar la mejor versión de Rodolfo Zelaya al final del campeonato, porque es donde más lo necesitaremos", dijó "el Zarco".Zelaya dijo en la entrevista con EL GRÁFICO que su suplencia no tiene nada que ver con su condición física."Entiendo que no estoy en el nivel físico que el cuerpo técnico de Alianza requiere, pero es cosa de criterio, así he jugado en torneos anteriores y con otros cuerpos técnicos y aporté mucho al Alianza" y agregó "En El Salvador ningún jugador alcanza su nivel físico o el peso adecuado. Estoy en un nivel físico con el que puedo aportarle al Alianza. Te lo repito, ya antes jugué con un nivel físico que no es el ideal ni con la cantidad de grasa corporal idónea, pero he aportado al equipo. Si el cuerpo técnico actual requiere mis servicios así, con esta carencia física, lo haré bien como siempre".Sin embargo, para el técnico de los albos es un reto que Zelaya vuelva al rítmo de antes y pueda rendir más para el equipo. "Hay que trabajar con él y llevarlo a que pueda rendirle al equipo en donde lo más lo necesitemos", aclaró.