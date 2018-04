Técnico del Audaz culpa de falta de responsabilidad a sus jugadores

El técnico del Audaz, Carlos Romero, se molestó y criticó a sus jugadores luego del partido de ayer ante Municipal Limeño, en el que cayeron 0-2, asegurando que dicho resultado fue producto del pésimo fútbol que mostraron sus pupilos ante los mantequeros.

"Este partido fue muy complicado por cómo lo jugamos. No fuimos en esta ocasión merecedores de sacar un resultado positivo. Limeño, sin ser que más que nosotros, nos ganó. El poco desempeño y la falta de responsabilidad de algunos jugadores fueron factor de esta derrota", expresó Carlos Romero.

"Creo que el equipo se confundió después de jugar con Alianza un gran partido. Esta vez no se vio ni la mitad de lo que observamos ante Alianza. Hay que reflexionar en muchas cosas. Ya no es tanto lo táctico. Si estos muchachos no le ponen el deseo que se debe poner como las ganas y la actitud, va a ser muy díficil. ¿Cómo un futbolista de primera división va a mostrar la displicencia que mostró esta tarde en su equipo?", agregó.

El estrega nacional no quiso dar nombre de jugadores señalados y concluyó que el Audaz seguirá trabajando con el objetivo de salvar la categoría en este Clausura 2018.

"Los jugadores son los que realmente deben de demostrar el deseo de seguir adelante. Si ellos no quieren, no hay un sueño, una ilusión de seguir adelante", concluyó.