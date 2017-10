Técnico del Dragón reconoce falencias en el ataque

El entrenador del CD Dragón, Efraín Burgos, lamentó que su equipo no logre traducir en resultados positivos el sacrificio mostrado en cancha, y adjudicó ese problema a la falta de acierto de cara al gol.



"Los goles no están llegando, por eso tengo que trabajar en que busquemos más oportunidades de gol" de cara a las siguientes jornadas, indicó el estratega nacional.



Burgos, quien asumió el cargo del equipo escupefuego el mes pasado, expresó que para el choque de este domingo en Chapeltique, ante el Metapán, "definitivamente tenemos que trabajar en el gol, para que (el delantero Jefferson) Viveros tenga mejor calidad de pelotas y tenga más oportunidades de gol".



Los migueleños son penúltimos del campeonato Apertura 2017, con 12 puntos, y tienen al igual que el Chalatenango -sotanero- siete derrotas, sumando solamente 13 tantos. Esto los ubica como una de las delanteras con menos producción goleadora.



Pese a ello, Burgos enfatizó su optimismo en que el plantel que dirige se está parando bien tácticamente y que muestra mucho coraje y oficio en los partidos.



Por ello, ante el Alianza, con el que cayeron 0-2 en el estadio Jorge "Mágico" González entre semana, consideró que no se vieron inferiores. "En el papel, Alianza es uno de los grandes y Dragón uno de los chicos pero en la cancha no se reflejó nada de eso".