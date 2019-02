Técnico del FAS: "Nos hace falta peso ofensivo"

FAS tuvo más la pelota en el choque que empató ante Águila por 1-1 por la fecha 6. Puso el balón por toda la cancha, pero tuvo que sufrir por cinco minutos para empatar ante un equipo que lo sorprendió con un gol del ecuatoriano Mercado al 79'.

"Creo que el mérito al gran juego que Juan Aimar había hecho vino con el 1-1. Quedé conforme hasta los 75 minutos. Cuando ingresaron los cambios, nos desubicamos defensvamente. Perdimos ese orden que habíamos logrado en 70 minutos. Ahí vino esa desatención del gol del rival. Repito, ese peso ofensivo nos está haciendo falta para ganar los partidos ", apuntó Erick Prado, entrenador de los tigrillos.

Prado entendió que FAS estaba en la obligación de sumar de a tres y así fue a buscar el partido. "Dominamos ampliamente en 70 minutos y no logramos concretar. Recibimos ese gol en un error que parecía injusto, pero el fútbol es de concretar. Creo que tenemos profundidad, pero no gol. Dominamos el juego, pero no puedes dominar tanto y no concretar ", explicó Prado.

Luego, el zaguero asociado, Roberto Domínguez, lamentó que no se hayan logrado los tres puntos ante Águila. "Buscábamos el triunfo, pero lastimosamente no se pudo. Tuvimos enfrente a un equipo que vino a hacer su trabajo. Pero no tenemos preocupación. Estamos haciendo lo nuestro y esto no es alarmante. FAS tiene que clasificar entre los primeros cuatro, estamos conscientes. Pero falta mucho torneo aún ", dijo el zaguero del conjunto santaneco.