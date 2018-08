Técnico del FAS quedó “sorprendido” con rendimiento ante el Pérez Zeledón

Cuando el FAS estaba abajo en el marcador, Álvaro Gómez no lo podía creer porque ese gol llegó en menos de dos minutos de tiempo. No estaba entre los escenarios posibles y vio como en todo el primer tiempo no encontraban los espacios por banda. Sin embargo, todo cambió en la segunda parte y sellaron la remontada.

"En este partido teníamos muchas expectativas, pero tenía dudas con el comportamiento físico de mi equipo por la intensidad del juego contra Alianza. Pero quedé sorprendido por el derroche físico, por la intensidad. Mi equipo supo manejar la situación porque al minuto y medio estábamos perdiendo, pero no se desesperó. No cambiaron nada de lo que teníamos planificado", indicó el timonel sobre sus jugadores.

El timonel colombiano confesó que tuvieron que apostarle más al juego de las bandas para hacer daño.

"Dominábamos pero no se lograba el rompimiento de las dos líneas de Pérez Zeledón, pero luego entendimos que debíamos abrir la cancha y apostar por el juego ofensivo con nuestros laterales y les pusimos en problemas. Felicito a mis jugadores, encontré un equipo que no perdió identidad", analizó.

TODAVÍA LES FALTA POR LLEGAR A SU NIVEL

Gómez agregó que les falta poco para estar a tope. "Todavía no hemos terminado la pretemporada. Dentro de competencia estamos poniendo a punto a nuestros jugadores, a algunos les falta un poco de oxigenación, pero en estas últimas dos semanas insistiremos en la parte física. La preparación es buena, se corrió mucho el domingo y en Concacaf. El equipo puede lograr ese equilibrio, tanto en ataque como en defensa", sostuvo.

El FAS tiene días todavía muy agitados. El fin de semana enfrentará al Águila en el clásico nacional, mientras que la próxima semana debe viajar a Costa Rica para el juego de vuelta ante el Pérez Zeledón.