Técnico del Firpo explotó y le mandó un mensaje a sus jugadores

El técnico del Firpo, Geovanni Trigueros, regañó fuertemente a sus jugadores y criticó el desenvolvimiento que tuvieron ante Audaz, luego de la derrota que obtuvieron por 2-1 en el estadio Jiboa, en San Vicente, en el marco de la jornada 21 del Clausura 2018.

"Fue un mal partido que los jugadores mostraron. Hace tres partidos ellos (jugadores) se han venido abajo. ¿No sé qué pasa con ellos? Ellos tienen que demostrar lo mejor. Son jóvenes y no puedo creer que en este partido hayan demostrado un pésimo rendimiento", expresó Trigueros, muy molesto.

Sobre el descenso y la clasificación a los cuartos de final del certamen, el estratega usuluteco agregó: "El descenso está salvado, la clasificación está. Yo creo que el trabajo de mi parte está hecho, pero también me molesta la actitud del grupo porque no puede ser que haya conformismo. Aquí falta mucho por recorrer y si quieren en realidad sobresalir deben poner esfuerzo. Si vamos con esta actitud no creo pasar de los cuartos de final".

Trigueros concluyó que trabajará para cerrar el bien el campeonato nacional ante Alianza.

"Lo único que nos queda es trabajar fuerte para cerrar bien el Clausura, aunque con Alianza es muy díficil porque ellos querrán terminar en primer lugar. Pasan por un buen momento en el torneo pero ojalá hagamos las cosas bien", concluyó el técnico del Firpo.