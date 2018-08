Técnico del Firpo realiza doble función: también es preparador físico

¿Se imagina a un cocinero profesional sirviendo también la comida como camarero? Seguramente no. En el fútbol, también hay roles definididos. Y en un cuerpo técnico no sólo hay un entrenador, se apoya en un asistente y preparadores específicos. Sin embargo, en el Luis Ángel Firpo esto no es así.

Desde el martes 14 de agosto el equipo perdió la figura de preprador físico cuando José "Chepe" Martínez renunció. Esa labor ha recaído en el timonel principal, Jorge Calles. Y no es un rol nuevo para él. El torneo pasado hizo la labor de asistente y preparador físico, pero no es lo ideal, y menos si a los equipos de Primera División se les quiere etiquetar como "profesionales".

Calles comentó que lo que vive es producto de la realidad de un fútbol que vive carencias.

"Es complicado en el fútbol salvadoreño, y no sólo Firpo, que la pobreza de nuestro país nos lleva a cometer errores en el fútbol. Como ven me toca realizar las labores de entrenador y preparador físico a la vez y eso no puede ser así porque a mí me han contratado sólo para dirigir al equipo. El torneo pasado hice doble función en Firpo también cuando fui asistente y preparador físico pero hay que enmendar esto. Mientras se peuda pelear, lo haré", declaró ayer, durante el entreno del equipo pampero en la cancha de la UCA, en San Salvador.

El timonel explicó que, luego de sufrir una suspensión de 4 partidos, ante FAS, este sábado, estará en el banquillo Jaime Medina, quien no estuvo presente en la práctica del jueves.

Calles habló sobre el reto que tiene un Firpo que ha caído en el sótano de la tabla nuevamente. "Mis jugadores tienen la posibilidad de reivindicarse con su afición, con la que nos disculpamos porque es la que paga su entrada. Veníamos del buen sabor de vencer a Sonsonate y luego caímos contra Metapán. Ahora se nos viene la cadenita de partidos complicados, comenzando con FAS y luego con Águila, Alianza y Santa Tecla".

Por otra parte, Firpo está en crisis. Sus jugadores no han cobrado la pretemporada y el próximo 28 de agosto cumplirá un mes de trabajo. No hay una respuesta en firme si recibirán su pago a tiempo. Mientras, los jugadores se apoyan entre ellos y reciben colaboración de terceros para comer e hidratarse.