Técnico del Marte: "FAS no fue más que nosotros"

Nelson Mauricio Ancheta, entrenador del Atlético Marte, destacó en su análisis tras la derrota ante FAS el factor suerte del técnico Jorge Rodríguez para llevarse el triunfo del Cuscatlán.

Ancheta salió del Cuscatlán convencido que su equipo no fue menos que su rival sobre el campo de juego y reiteró de nuevo la fortuna que acompaña siempre al unionense Jorge "Zarco" Rodríguez cuando debe enfrentarlo en la liga, sin importar al equipo que esté dirigiendo.

"Siempre he dicho que el FAS siempre me gana con suerte. Nunca he perdido por más de un gol, en Santa Ana con Limeño nos ganó con un gol de carambola y hoy fue igual, al final del partido ellos tuvieron dos ocasiones de gol y en una de ellas nos anotan", lamentó el técnico nacional quien admitió que su rival ganó por su mejor oficio sobre la cancha.

"Lo que pasa es que FAS tiene mayor rodaje en esto y nuestro equipo no. Pero al final me voy tranquilo porque mi equipo jugo muy bien, FAS no fue más que nosotros, seguimos generando ocasiones de gol pero no la metemos (la pelota), dominamos el juego, fuimos mejores que ellos pero pero final gana el que anota esta tarde no tuvimos esa pizca de fortuna que también se necesitaba en el fútbol", aseguró el técnico occidental.

Solo lo que espera de su equipo en la segunda vuelta donde los puntos en casa deben ser más valorados, Ancheta aseguró que "esperamos seguir trabajando como hasta ahora, lo que puedo admitir es que atrás, en la portería hemos mejorado mucho con la llegada de (Derby) Carrillo, pero con ello no digo que con (Matías) Coloca o con Héctor (Carrillo) no lo hallamos logrado, pero Derby tiene la ventaja por su altura nos ha ayudado mucho, ahora solo toca seguir trabajando y lo que puedo decir es que mi equipo va en crecimiento", aseveró.