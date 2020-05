Técnicos del Alianza regresarán a Colombia

Este martes, a las 10:30 de la mañana está programado el vuelo para que al menos 150 colombianos, entre jugadores y entrenadores, puedan volver a su país en un vuelo humanitario facilitado por la Embajada de ese país en El Salvador. Este medio conoció que este viaje comenzará desde Costa Rica y luego hará escala en El Salvador para luego ir hasta el destino final.

Sobre este regreso a Colombia, el asistente técnico de Wilson Gutiérrez en Alianza, Gustavo Bustos, habló con EL GRÁFICO para hacer algunas aclaraciones sobre cómo y quiénes hicieron las gestiones para poder retornar en medio del brote de pandemia por coronavirus.

"Desde finales de marzo, abril y todo lo que va de este mes hicimos trámites ante el consulado con el profesor Gutiérrez, para poder volver a Colombia en un vuelo. Como es bien sabido, nosotros tuvimos contrato hasta el 20 de marzo y desde esa fecha hasta hoy no hemos tenido ningún ingreso económico. Sí hay que decir que Alianza nos ha ayudado muchísimo con el tema del apartamento, que el club paga aún. En ese orden de ideas, estamos protegidos por el equipo, por Alianza. Pero no tenemos ingreso económico. Ante la incertidumbre que existe en el país en el fútbol con un torneo cancelado y de acuerdo a las políticas del gobierno de El Salvador más la normativas de Salud, creo que lo mejor es regresar a Colombia", dijo Bustos en plática con este medio.

El ayudante de campo de Gutiérrez indicó que ahora lo mejor es colmarse de paciencia y tener fe de que todo podrá volver a la normalidad pronto. "Esperamos que pronto podamos volver al fútbol, pero no tenemos hasta ahora ninguna noticia. Por tal motivo, el consulado de Colombia nos informa que hay un vuelo para mañana 26 de mayo que saldrá al país. Ya llenamos todos los requisitos y llenamos todas las documentaciones y ya gracias a Dios, volvemos a nuestra casa. Tengo entendido que primero se van a recoger a algunos connacionales en Costa Rica y luego viene a El Salvador para ir de una vez a Colombia. Se habla de 150 personas", externó el asistente técnico en Alianza.

Gutiérrez, desde el banco

El timonel cafetero, Wilson Gutiérrez, logró el título con los albos en el Apertura 2019, llevó así la corona 14 a las vitrinas blancas, tras vencer a FAS por 1-0 en la final del penúltimo certamen de liga de privilegio. Ahora, antes de volver a su país, este martes, el timonel suramericano renovó contrato con los paquidermos por un año.

"Estoy satisfecho con el trabajo de Wilson, lástima que ahora se cortó el torneo de Clausura 2020 hasta la primera vuelta. Creo que al final hubiéramos peleado por el campeonato. Es una lástima que esto haya terminado así, pero ya sabemos las circunstancias (coronavirus), solo queda aceptar y ver hacia adelante", dijo el director ejecutivo del equipo paquidermo, Lisandro Pohl.

Gutiérrez llegó a las filas blancas desde junio 2019. Trabajó el Apertura, primero, sin los jugadores de selección (7) que estaban en Copa Oro. Luego con el grupo completo llevó al equipo de la capital a postemporada en primer lugar. Ahí supo manejar la serie ante Sonsonate y luego pasó a jugar la final ante FAS, el 22 de diciembre del año pasado.

"Yo estoy contento. Wilson trabaja bien, maneja bien el equipo. En este torneo de Clausura que FESFUT dio como terminado, no comenzamos como hubiéramos querido. Fuimos los campeones en el anterior y no tuvimos mucho tiempo para la pretemporada. De ahí, nos vimos afectados por una serie de circunstancias, enfermedades y lesiones como la de Marvin Monterroza, a quien no lo tuvimos en los primeros juegos. Todo eso nos afectó. Pese a eso creo que hicimos una buena representación en CONCACAF ante el Tigres mexicano", dijo Pohl a este medio.