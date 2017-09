Técnicos lamentan decisión de equipos de desafiliarse

Efraín Burgos y Rubén Alonso, técnicos de Dragón y Sonsonate, respectivamente, lamentaron la decisión de 11 equipos de desafiliarse de la Federación Salvadoreña de Fútbol y crear su propia liga, la cual tendrá actividad este próximo fin de semana.

“Realmente me siento triste, desilucionado porque el deporte rey, el de las masas, el de las mayorías colapsó. Creo que toda esta situación lo puede sacar solo la buena voluntad de cada uno de los involucrados en el fútbol. Es triste y lamentable (llegar a esto) pero creo que de todo lo malo hay que sacar lo bueno, ser positivo, se ha caído la casa del fútbol y hay que reconstruirla con buena voluntad, con buena fe, eliminar los intereses personales y poner el interés de toda una nacioón a favor del fútbol salvadoreño”, aseguró Efraín Burgos.

“Escuchar y leer en los periódicos que nos convertimos en una liga pirata es triste y lamentable. Intentaremos por respeto a la gente mantener el interés en el fútbol, nos debemos a la gente que paga su entrada, buscaremos el domingo ante Alianza el mismo interés y amor al fútbol pese a todo lo que está sucediendo”, agregó el entrenador que llegó a sustituir al colombiano Henry Vanegas.

Por su parte Rubén Alonso manifestó que no ve a bien que la primera división pase a ser una "liga pirata" y que la mejor opción para solucionar esta problemática es el diálogo.

“Creo que se miraba venir esto, que se terminaría con esto ya que había mucha tirantez, pero para bien del fútbol es mejor sentarse y platicar, lo mejor es dialogar y reconocer que si hay personas idóneas en el fútbol y si no buscar la manera de solucionarlo o cambiarlos. Espero que todas las decisiones sea para bien del fútbol pero no veo bien para el fútbol que seamos una liga pirata, que desconozcamos quién irá a pitar mañana, es complicado opinar de algo que no conocemos bien”, dijo Alonso.

El sudamericano afirmó que el equipo esta mañana trabajó con normalidad pensando en el duelo de mañana sábado ante Águila.

"Por el momento se ha trabajado con normalidad, no sabemos nada, quién nos pitará ante el Águila, apenas me enteré esta manaña antes del entreno porque por mi labor en el negocio no escuché nada al respecto. Creo que la decisión no fue la mejor, estamos cerca del siglo 22 y siento que no fue la manera de ayudar o de llegar a un acuerdo, los que perdemos de todo esto somos todos porque todo está regido através de la FESFUT, acá no habrá ley que nos ampare a futuro en lo económico y en lo logístico, termina dañana este fútbol que está ya destrozado”.