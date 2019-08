"Temía  quedar fuera de la selección”

Tras su desvinculación del Chalatenango, parecía que el portero Henry Hernández ficharía por un equipo del extranjero, pero declinó de ese proyecto y optó por firmar contrato el pasado 20 de agosto por dos torneos con El Vencedor, para ser tomado en cuenta en la selección.

Y así fue, el cancerbero apareció en la nómina y en esta entrevista aclara sobre los acercamientos para firmar con un equipo de tercera división de Argentina.

Apareciste en la nómina para la Selecta, ¿cómo tomas este llamado?

Bien, contento como siempre, honrado de una vez más formar parte de la selección, contento y motivado para lo que se viene.

Este llamado coincide con tu fichaje con El Vencedor, ¿imaginaste en algún momento quedar al margen de la convocatoria por no tener equipo?

Esa era un posibilidad latente, de mi parte estaba preocupado... al final se me complicó, el no poder tener equipo complica el llamado para cualquier jugador, a quien sea y en este caso me sentía preocupado, primero porque en ningún momento me hubiera sentido cómodo de que criticaran al cuerpo técnico por llevarme y yo sin tener equipo, en todo caso por el tema de la actividad, muy contento por tener equipo y de poder formar parte de nuevo de la selección.

¿Con tu llegada a El Vencedor para el Apertura 2019 quedan cerradas las puertas a una posible salida al fútbol del extranjero?

No, tengo una cláusula de recisión y lo de Argentina no se pudo dar, no fue porque no se pudo, fue porque yo opté por declinar por el tema selección. El país que tenga a su portero en primera división y el hecho de irme a Argentina, en tercera división.}..

¿Con qué equipo de Argentina ficharías?

Central Norte de Salta de la tercera división de Argentina. También por el tema que ellos (el equipo) tienen el primer partido el 1 de septiembre y eso complicaba con las fechas de convocatoria de selección, era un tema a tomar en cuenta y al final opté por quedarme en primera división, quizás siempre pensando en irme, pero quizás regalarle un poco más categoría se puede decir al tema de buscar plaza en el extranjero.

Ahora se viene Santa Lucía en la agenda de la selección, oportunidad para demostrar la evolución del equipo.

Es linda oportunidad, lo veníamos haciendo bien, para nosotros fue sumamente triste en que en diez minutos se haya caído el trabajo que realizamos a lo largo de dos años (derrota ante Honduras en Copa Oro), nos tiró las ilusiones, pero ya dimos un borrón y cuenta nueva y nos toca aprender y encarar esta fase con toda la alegría y motivación sabedores de que estamos en una posición de privilegio porque estamos entre los seis mejores (ránking) de la CONCACAF y eso nos mete directamente en la hexagonal, por eso debemos de buscar mejorar de la sexta a la quinta y si se pude más, mantenernos es la idea, estos partidos son fundamentales, es la idea, estos partidos son cruciales para esas situaciones porque de aquí al 2010, debemos de mantenernos (primeros lugares) y solo lo haremos ganando.