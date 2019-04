"Tengo dos ofertas de equipos grandes acá en El Salvador"

Jeison Quiñónez, delantero colombiano, tiene 12 tantos en las filas de Pasaquina. Queda una fecha para el cierre de fase regular y está a dos de distancia de su paisano, Bladimir Díaz, quien juega para Alianza.

A Quiñónez le interesa el título de goleo individual, pero no sabe si podrá jugar en la fecha 22, ante Audaz, por lesión. De todos modos, el cafetero agradeció a sus compañeros de equipo por ayudarlo a ser protagonista en el goleo individual.

¿Cómo ha sido el caminar del plantel de Pasaquina en este torneo, en medio de turbulencias financieras?

Ha sido difícil, pero bueno, no todo ha sido malo. En lo deportivo he ganado mucho. Ahora me toca ir viendo qué me depara el futuro.

Pero lo financiero, ¿hasta dónde ha influido en los resultados deportivos?

No creo que haya influido. Es que si no nos hubieran quitado esos seis puntos (por sanción de FESFUT) creo que estaríamos en el lote de los clasificados. Lo que creo que nos ha hecho falta es lo económico, para nuestra familia, para la gente que viene atrás.

"En este equipo, cuando salimos a la cancha, se nos olvida nuestra situación ecnonómica. Pero cuando volvemos al camerino y vemos que no tenemos una 'cora', nos damos cuenta de nuestra realidad, de dónde estamos".

No seguirá en las filas de Pasaquina. ¿Continuará en el balompié nacional?

Todavía no tengo nada concreto. Me han hablado por ahí, pero yo, hasta que no firme nada, no aseguro nada. Hay opciones acá en el fútbol salvadoreño, pero también tengo un par de opciones fuera del país. Pero hasta que no lo firme, no confirmo nada.

¿Hay equipos de renombre de acá de El Salvador en medio de esas ofertas?

Sí, tengo dos ofertas de equipos grandes de acá de El Salvador y otras dos de equipos que están acá en la pelea.

¿No seguirá en las filas de Pasaquina por lo financiero?

Mal o bien, ese equipo me dio la oportunidad de poderme mostrar. Estoy agradecido con mis compañeros, quienes me ayudaron a conseguir todos esos goles. La situación ha sido complicada. No hay que esconder, no hay que tapar el sol con una mano. Pero nosotros corríamos como que estábamos al día. Creo que en muchos partidos lo notaron.

Pero no es eso lo que me hace irme de Pasaquina. Nadie del equipo se me ha acercado para hablar de mi situación, saber si están en condición de pagar lo que quiero pedir. No han llegado a hablar conmigo, por lo que yo sigo escuchando ofertas.

¿Uno de los requisitos para quedarse es que le mejoren el salario?

Sí. Me adapté rápido. Si se acercaran a mí, tendríamos que hablar muchas cosas. La verdad es que es fácil llegar a un acuerdo con los dirigentes de acá. Estaría dispuesto a escucharlos, pero nadie se me ha acercado a decirme nada.

Ha marcado 12 goles, pero no sabe si jugará en la última fecha, por lesión. ¿Le interesa ese título individual, a dos goles del líder?

Uno, como delantero, siempre quiere meter goles, siempre quiere aportar, pero sabiendo la situación de mi club, creo que hasta la fecha se ha hecho un gran trabajo. Si puedo jugar en la última fecha, sería lindo volver a marcar. Pero eso requiere que yo pueda jugar. Este viernes decidiré si juego o no.