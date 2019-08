"Tengo tiempo para una nueva oportunidad fuera del país"

Bryan Tamacas logró su liberación del Luqueño, de la primera división de Paraguay. Ahí estuvo desde enero a mayo de 2019. Solo disputó tres juegos de liga. Con ese equipo no tuvo la mejor experiencia, pero el defensor confía en que habrá una nueva oportunidad para volver a jugar fuera del país. Espera que pueda ser pronto. Pero ahora, de cara al Apertura 2019, el zaguero solo piensa en tener un buen torneo con Santa Tecla.

¿Logró su liberación definitiva de Luqueño?

Ya está todo, solo falta mi transfer, para poder jugar

No fue tan fácil desvincularse de Luqueño, porque tuvo que ir hasta Paraguay...

Fue un poco tedioso. Fue complicado. Pero por suerte se llegó a un acuerdo con ellos. Tuve que viajar, porque así lo dispusieron ellos. Tuve que ir hasta allá. Por suerte, todo se pudo solucionar. Agradezco mucho a Santa Tecla, pero más a Guillermo Figueroa, quien hizo un esfuerzo para que yo estuviera acá. La verdad es que estoy muy agradecido con él.

¿Qué opina de que Santa Tecla le haya abierto de nuevo las puertas?

Estoy muy agradecido, porque desde que me fui a Paraguay, el presidente de Santa Tecla, Guillermo Figureoa, me dijo que lo intentara, que como podía irme bien, me podía ir mal, también, pero que las puertas de Santa Tecla siempre iban a estar abiertas para mí. Me apoyó cuando las cosas se pusieron difíciles en Paraguay, porque no jugaba.

Me dijo que podía volver en cualquier momento, que las puertas del equipo siempre iban a estar abiertas para mí. Fue Guillermo quien me trajo nuevamente a Santa Tecla. Tengo un cariño muy grande por el equipo.

¿Solo se veía en Santa Tecla para jugar acá en el país?

Hubo interés de otros equipos, pero siempre les hice saber que mi prioridad era Santa Tecla. Les dije que si Santa Tecla me hacía una oferta y para mí estaba bien, que yo iba a preferir siempre a Santa Tecla, por el cariño que le tengo al club, por ese enorme esfuerzo que hicieron ahora para tenerme acá, por lo que significa Tecla para mí.

¿Qué le queda de ese paso por el fútbol de Paraguay, tras haberse desvinculado de Luqueño?

Fue difícil, la verdad. Fui con una gran ilusión. Intenté buscar mi sueño, que lo mantengo intacto. Lastimosamente no se dio como yo quería. Sé cómo te tratar ahora afuera. Fue una experiencia muy grande para mí. Ahora sé cómo ven al jugador salvadoreño, que tenés que estar preparado para estar ahí.

¿Y cómo cree que ven ahora al jugador salvadoreño afuera?

Con mucho respeto sí, pero es difícil, porque el jugador salvadoreño no es muy reconocido internacionalmente. Por ahí es complicado que vos llegués a un lugar y te pregunten de dónde sos y digas que sos de El Salvador. Notás que ellos conocen muy poco de El Salvador. Saben poco o nada.

Pero a mí siempre me trataron con respeto en el club. Fue difícil pasar mucho tiempo sin jugar, porque era como me decía Guillermo, que yo no estaba muy acostumbrado a eso. Eso me complicó mucho, afectó mucho a mi familia y por eso tomé la decisión de regresarme. Creo que tengo tiempo para que venga una nueva oportunidad. No se dio, pero si no lo intentás, nunca van a salir las cosas. No me fue bien, pero no me voy a rendir. Voy a seguir luchando por mi futuro.

¿Cree que puede ser pronto cuando se le pueda abrir una nueva puerta en el fútbol internacional?

No sé, pero ojalá que sea así, que pueda abrir pronto. Yo sigo con la misma mentalidad de cuando me fui, de poder hacer un buen torneo, de poder jugar para la selección siempre, que creo que es una vitrina importante. El sueño sigue intacto. Ojalá que pueda ser después de este torneo. Sigo pensando en estar de nuevo en una liga importante.