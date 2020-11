Tenista salvadoreño, sancionado 14 meses por dopaje involuntario

La Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó una sanción de 14 meses para un tenista juvenil salvadoreño por el positivo "involuntario", debido al uso de una sustancia médica que está incluida como prohibida en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Según notificó la ITF, el atleta, quien es menor de edad, dio positivo por Clostebol, un esteroide prohibido, después de un control durante una competición internacional realizada en marzo.

La madre del atleta reiteró que fue involuntario. Según explicó, el tenista sufrió una caída en enero del presente año durante un entreno y hubo daños en su mano por lo que lo llevaron al médico.

"Nuestro hijo se cayó en enero durante un entreno, se partió la mano, acabamos en el Hospital, le quitaron algunas piedras y tierra que le habían quedado incrustadas. Lo atendió un dermatólogo, lo vendaron y todo, le dieron Neobol Spray que es extremadamente común en este país y en la región. Es un antibiótico cicatrizante", dijo la madre del tenista.

Rafael Arévalo, presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis (FST) definió la sanción como "injusto" y recalcó que este caso fue reconocido por la Federación Internacional de Tenis (ITF) como "involuntario". Además recalcó que en ningún momento el atleta sacó beneficio de esta sustancia que fue suministrada para sanar una lesión en la mano del deportista.

"La gente escucha dopaje y automáticamente piensa que significa que uno se metió o inyectó algo con el fin de sacar una ventaja. Con esta experiencia hemos descubierto que la mayoría de casos de los dopajes son involuntarios, por ignorancia, qué fue lo que nos pasó en nuestro caso. Hay 2,000 medicamentos que uno puede comprar en la farmacia y contienen sustancias que para ellos son ilegales como los antialérgicos, Sudafed, cremas solares", dijo la madre del atleta.

El tenista juvenil solo fue parte de la delegación y no jugó en dicha competencia internacional en la que El Salvador fue sede en marzo.

La Federación Salvadoreña de Tenis explicó que respaldan al atleta juvenil y las gestiones de sus padres ante la Internacional.

"La posición mía como Federación es que la sanción ha sido injusta con nuestro atleta, porque al niño, su médico, simplemente le recomendó spray para una lesión en su mano que se la dañó practicando tenis. En mi opinión es que ha sido una decisión injusta para el atleta porque hay atletas que son profesionales y ya tienen experiencia y en el caso de él es menor de edad. Nosotros estamos respaldando al atleta y hemos hecho gestiones ante la Internacional para que ellos se retracten de esta decisión", comentó el federativo.

La suspensión corre desde marzo y los padres del atleta presentaron los documentos y pruebas ante las respectivas autoridades deportivas para demostrar que en ningún momento hubo intención y espera que se pueda revertir la suspensión.

"Sabemos que no fue un caso intencional, conocemos al jugador, su historial, es muy honrado y en El Salvador no promovemos este tipo de prácticas. Tenemos una carta de la ITF en la que ellos reconocen que fue un caso involuntario y lo vamos respaldar para que él pueda volver a competir. Vamos a buscar que participe en la Copa Davis ante Polonia", reforzó Rafael Arévalo.

Los padres del deportista consideran que debe haber mayor información sobre el tema de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial y apoyo a las Federaciones y entrenadores.

"No hay una Comisión Antidopaje que apoye a las federaciones para instruir a los jugadores así como a los entrenadores que son los que pasan con los chicos", expresó la madre del deportista.

Además mencionó que "la regla no hace diferencia en que la cantidad fue poquita o bastante, en un hospital... La ITF reconoce que no hubo intención de un dopaje. Su gran error fue no estar actualizado con las reglas y verificar cada cosa que él pone en su cuerpo. Nosotros que somos los tutores legales tampoco lo sabíamos".

"La misma ITF reconoció que la sustancia encontrada no era de beneficio para un mejor rendimiento del jugador y reconoce que fue involuntario", enfatizó Arévalo.

La madre del deportista explicó que la Agencia Mundial Antidopaje establece sanciones de hasta 4 años si es con intención, pero en el caso del tenista salvadoreño está claro que fue involuntario y que fue reconocido por la ITF.

"A él lo han tratado como a Roger Federer, la WADA (AMA) no hace diferencia entre un jugador de 14 años a un profesional que gana 14 millones de dólares. Hoy entendemos que cada cosa que el jugador se mete y no solo medicina, sino bronceadores, puede tener alguna sustancia prohibida", dijo la señora.