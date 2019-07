Theo Hernández: "El Milan es igual de grande que el Madrid"

El francés Theo Hernández, que fichó por el Milan procedente del Real Madrid por 20 millones de euros, consideró este viernes que llega a un equipo "histórico de la Serie A", que ve "igual de grande" que el club madridista.

"Llegué aquí desde el Real Madrid, que es un club excepcional. Pero el Milan es igual de grande. La imagen del Milan es increíblemente positiva en España y también cuando estaba en el Madrid pensaba que me gustaría jugar en un equipo histórico como este", afirmó Hernández en su rueda de prensa de presentación.

"Mi objetivo es jugar y ganar muchos trofeos para dar alegrías a nuestra afición", añadió el ya exmadridista, que jugó la última temporada cedido en la Real Sociedad.

El francés compareció en rueda de prensa acompañado por el director del área deportiva del Milan, Paolo Maldini, uno de sus ídolos, quien le definió como uno de los mejores laterales del mundo.

"Cuando era pequeño me encantaba Maldini, mientras que en los últimos años he admirado muchísimo a Marcelo (Viera) por cómo juega, es un lateral fantástico. En el Madrid me daba muchos consejos y gracias a él he crecido. Le observaba mucho en el campo y es gracias a él si ahora estoy aquí", dijo.

ESTE ES EL ESTADO DE FORMA DE THEO EN EL MILAN:

El gol de Theo Hernández hoy ante el Novara.pic.twitter.com/X09WubUGyN — AC Milan ���� (@ACMilanGoleador) July 19, 2019

Por lo referido a su nueva etapa, Theo se mostró convencido de que la Serie A le permitirá mejorar a nivel defensivo y ser desbordante en fase ofensiva.

"Vine a Italia para aprender a defender mejor, quiero mejorar en esta fase. Soy joven y tengo mucho por hacer. Esta es una de las razones por las que he venido a la Serie A. Y puedo aportar mucho a nivel de velocidad, remate y regate", afirmó.