Tigana Meléndez: "No significa que ya aseguramos el pase a la final"

Alianza hizo bueno sus pronósticos y sacó un triunfo en Usulután ante un Firpo respondón pero si el punch necesario en estas series de semifinales.

Pese a la alegría que desbordó la victoria por 1-2 y que le entregan a los capitalinos la mitad del boleto a la final,sj técnico, Milton "Tigana" Meléndez, considera que solo se ha ganado una batalla, no así la guerra.

"El resultado no facilita el partido del próximo domingo porque la serie está abierta, el 1-2 no significa que ya aseguramos el pase a la final. Firpo tiene que llegar al Cuscatlán a proponer más, a intentar a buscar el resultado que a ellos les favorezca para llegar a la final, sabemos que a ellos se les hará más difícil porque Alianza en el Cuscatlán es diferente", indicó.

Sobre el partido, "Tigana" Meléndez admitió que "fue un partido disputado, en una cancha no difícil por su terreno de juego porque se presta para jugar bien al fútbol, si no por el rival que es complicado, sabíamos que sería difícil, de esta manera el rival porque estaba en su cancha y tenía que proponer", externó el técnico de los capitalinos.

Sobre el arbitraje de Iván Barton, el estratega nacido en San Martín no quiso opinar al señalar que "del arbitraje lo hablaré nada, la vez pasada lo dije, que no me metería en eso, solo tuve una observación en la jugada del penal de ellos ya que desde mi posición no veo que la acción (de Henry Romero) haya sido de penal, lo veo de esa manera porque veo que lo choca con el hombro, pero veo que él (Iván Barton) estaba en otra posición, habrá visto otra cosa y por eso lo pita,pero para mí su labor no incide en el resultado."