Tigana Meléndez: "Tengo un plantel mejor que el del 2016"

El nuevo técnico interino de Alianza, Milton "Tigana" Meléndez, le confesó a Deportes LPG que enderezar el curso del equipo en lo que resta del Apertura 2020 será posible si sus jugadores demuestran esa cuota de entrega, sacrificio y amor a los colores del equipo tal como lo hicieron el fin de semana anterior en la derrota ante Águila, resultado que a su gusto fue injusto.

Meléndez dijo además que posee las armas necesarias para que Alianza retome otra vez el fútbol que lo ha situado en la cima en los últimos tres años.

¿Qué diferencia encuentra Milton Meléndez entre este Alianza y el que tomaste hace cuatro años para llevarlo a la final?

Hoy hay jugadores de mayor calidad que en el anterior, es la mayor diferencia, actualmente tenemos jugadores con más experiencia, con más recorrido que en el 2016 y eso cuenta mucho a la hora de encarar un partido importante y que por distintas causas no se ha logrado hacer.

A tu criterio, ¿Qué es lo que más le afectó al español Juan Cortés para fracasar con este plantel albo?

La pandemia hizo que el equipo cayera en este bache, jugadores que subieron de peso y que perdieron su nivel futbolístico fue evidente, es cierto que no ha sido en todos los equipos de la liga ese efecto, pero futbolísticamente al equipo le ha costado mucho, como a Marvin Monterroza como un ejemplo claro, pero he visto que de a poco está llegando a su nivel. Ante el Águila otros jugadores mostraron un deseo de ganar que en otros juegos no lo hicieron, creo que no merecimos perder ese partido por el esfuerzo que se hizo.

Entonces, ¿consideras que es responsabilidad directa del jugador por ese bajón?

No lo creo, el jugador que está en la cancha siempre quiere ganar pero la molestia de la afición es porque no se ha jugado bien, acepto que se debe sacar el resultado como sea, pero jugando bien y la verdad no se ha hecho eso, por muchas cosas.

Por el parón no se hizo una pretemporada adecuada, en cancha solo se trabajó tres semanas pero veníamos de siete meses de trabajar en línea y no es lo mismo porque necesitás de seis a siete semanas de trabajo en cancha.

¿Cuál fue a tu criterio el pecado de Juan Cortés?

Creo que a la larga lo que hizo bastante daño al final es que debió probar el equipo, con rotaciones y buscando aún el plantel base, cosa que no se logró por muchas causas, por rotaciones, por lesiones y eso afectó.

La gente en Alianza sufre mucha presión y no podés jugar a la prueba y error en cada partido, siento que eso fue lo que más le afectó a él porque intentó probar sus ideas porque nunca hubo tiempo, jugadores que no rindieron por lo mismo, muchos de los jugadores que llegaron al equipo en este torneo esperábamos más de ellos.

¿Hubo oportunidad de platicar con Cortés y hacerle ver esas falencias?

Platiqué algunas cosas con él, no en todo, él me tomó en cuenta algunas recomendaciones pero al final la decisión de formar su 11 titular fue de él.

Fueron pocas las cosas que le dije, se pensó diferente en el caso que buscó mucho en cuidar al jugador por lesiones o tarjetas amarillas que hizo hacer muchas variables, muchos de ellos en ciertos partidos, al profesor se le dejó trabajar tranquilo, hubo sugerencias mías en algunos juegos y que al final nos reunimos los lunes para sacar conclusiones finales, pero nadie le impuso nada al profesor Cortés en el tiempo en que estuvo en el banquillo.

¿Qué tanto daño ha sufrido Alianza con este bache deportivo?

No recuerdo cuándo fue que se perdió dos partidos al hilo, este equipo no era solo de ganar por la mínima, siento que se criticó más la manera en que se ganaba ya que la afición reclamó siempre eso.

¿Te tomó de sorpresa tu designación como técnico interino?

Me propusieron este día (domingo) tomar el mando, me citaron a las 4 de la tarde y me pidieron que tomara el mando porque no era buena idea traer a un técnico de fuera en la etapa en que estamos, les acepté apoyar la idea en lo que resta el torneo, fue mi única petición y me la aceptaron.

Aparte del equipo mayor hay mucho trabajo en los otros niveles y mi temor es que todo el proyecto se caiga por estar solo en el equipo mayor.

Fue una sorpresa recibir esa oferta y mi esposa no quería que aceptara porque le afecta mucho y la entiendo, mi hija tampoco quería, pero les dije que solo será por un mes y al final me han dado el aval.

¿Es entendible la frustración del equipo al final del juego ante Águila donde a Marvin Monterroza lo expulsaron?

Creo que a nadie le gusta perder y por el esfuerzo que hicieron es frustrante perder así y entiendo la actitud de Marvin quién al final salió expulsado. Él se entregó en la cancha como no lo había hecho antes. Uno como técnico no juega, uno brinda indicaciones pero la decisión final es de los jugadores, es lo mismo que les dije hace cuatro años, que si querían llegar a la final era su responsabilidad, lo mismo les diré, ellos deben traer al Alianza que la afición conoce.

¿Cuándo inicia tu segunda etapa como técnico de Alianza?

Me presento este lunes a las 10 am en el estadio Cuscatlán. No será para mí difícil confirmar un equipo base, he estado con ellos y desde el primer momento que el profesor Cortés llegó le expuse mi equipo base y tengo una idea, la única variable será los jugadores suspendidos o lesionados.

Entonces ¿habrá cambios ante Isidro Metapán?

Ante la ausencia de Henry (Romero) por cinco tarjetas está "el Flaco" (Iván Mancía) que ya lo recuperamos y por Marvin expulsado tengo opciones en el medio campo y está también (Jonathan) Jiménez que depende de él si quiere jugar ya que él decidió no vendarse el tobillo que se lesionó pero lo incluyo en el equipo base que tengo.

En la portería hemos hablado y coincidimos con el preparador de porteros y tenemos ya una idea clara de lo que tendremos ante el Metapán.

¿Entra en tus planes Rodolfo Zelaya?

A Fito se le ha complicado mucho este torneo, llegó cuando estábamos avanzados en la pretemporada, vino con sobrepeso, trabajó mucho pero perdió dos semana por el COVID-19 y después el problema de su pie, pero con la dieta que tiene y su labor física en la cancha y en su casa ha puesto su interés para mantenerse. No es mentira decir que no está a punto en lo físico, pero el interés que ha mostrado lo tomaré en cuenta para los partidos decisivos de la liga.

¿Milton Meléndez toma este reto como una revancha del Apertura 2016?

Tomó todo esto no como revancha porque no soy yo el que juega. Si estuviera activo sí lo tomaría de esa manera. No es revancha, es una oportunidad que tengo para salir adelante de esta crisis, sabiendo que no estaré mucho tiempo como técnico.

¿Qué tanto pesará tu palabra en la decisión del nuevo técnico de Alianza?

La decisión final de la contratación del nuevo técnico la tendré yo, en el tema financiera será de ellos (los dirigentes), solo daré mi opinión del perfil que el equipo necesita. Muchas veces es conveniente traer a un técnico de afuera que puede ayudar al técnico nacional para aprender un poco ya que no hay capacitaciones fuera del país o simplemente el técnico salvadoreño no se preocupa por actualizarse.

FICHA

Nombre: Milton Antonio Meléndez Cornejo

Data: San Martín, 3 de agosto de 1967

Edad: 53 años

Trayectoria: Como futbolista: Alianza (1991-2000). Como técnico: Coca Cola (2da.-2003-2004), Chalatenango (Apertura 2009), Brasilia (2da.-2010-2014), Alianza (Apertura 2016-Apertura 2020).