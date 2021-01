Tigana Meléndez habló de la final contra Águila

Milton "Tigana" Meléndez, técnico del Alianza y Ernesto Corti, entrenador del Águila, dieron sus primera impresiones, después de clasificar a la final que disputarán el próximo domingo en el Cuscatlán y que vuelve a poner a ambas oncenas frente a frente en un partido decisivo por el título como sucedió en el Clausura 2019.

"Si llegamos a una final con Águila va a ser más ambiente, va a ser una final más de historia que llegar con Jocoro que es un equipo no de tradición, pero que ha venido haciendo bien las cosas. Estamos nuevamente en una final y vamos a hacer lo posible por no defraudarlos el próximo domingo", dijo Meléndez a las cámaras de Canal 4.

"Vamos a trabajar bien y que los jugadores estén conscientes que hay buen equipo y se la creen ya en este momento y estamos dispuestos a pelear ya por la 15 el próximo domingo", recalcó el Tigana Meléndez.

Para Corti el equipo demostró que está para retos mayores. "Estamos contentos y hoy quedó demostrado que el equipo intentó jugar siempre y tuvimos la suerte de encontrar los dos goles que necesitábamos".

El portero Benji Villalobos no titubeó en reconocer el esfuerzo del Jocoro. "Muchos lo veían como un equipo pequeño que no complicaría a nadie y la verdad que yo conozco al equipo, conozco al entrenador y la verdad sabía que no iba a ser fácil"

"Ahora toca disfrutar y felicitar al Jocoro y prepararnos porque ahora nos costó. esto va a ser de mucha ayuda para lo que se viene el domingo", dijo el guardameta

Alianza no pudo ganarle al Águila en el presente torneo, pero el Águila no se aferra a estadísticas.

"Son números que la final quedan solo en registro y esto va a ser completamente diferente , ellos tiene la localía, ellos tienen un gran plantel, vienen en alza y nosotros venimos haciendo un trabajo humilde que nos ha llevado a una final y a disfrutar esta semana"

Benji hasta dejó un mensaje a los hinchas naranja y negro. "Que no dejen de creer, ahora notaba muchos incrédulos, pensaban que no íbamos a pasar pero nosotros sabemos lo que tenemos y sabemos que no iba a ser fácil. Solo queremos que nos apoyen hasta el final".