'Tigana', sobre Zelaya: "Ya no le da para jugar como hace unos años"

Rodolfo Zelaya no ha tenido el mejor de los torneos. Pese a que Alianza recuperó el liderato en el campeonato, al delantero salvadoreño le ha costado tomar su ritmo de juego y el técnico Milton Meléndez hizo sus valoraciones sobre lo que pasa con uno de los jugadores que ha sido referente de los paquidermos en los últimos años.

El estratega fue enfático en que Zelaya no es el jugador de hace unos años y por eso debe ser inteligente a la hora de jugar su posición en la punta del ataque para no desgastarse. "Ahorita Fito para nosotros es más un referente que lo que era antes. Él tiene que ser inteligente porque si ya no le da para jugar como hace unos años, tiene que ser inteligente para jugar en el campo".

Ante Once Deportivo, "Tigana" le dijo al atacante que se metiera más entre los centrales para desgastarse menos en el partido. "Le pedi eso para que no se desgastara porque tenemos a Ezequiel a Óscar o a Michell que pueden llegar por las bandas", dijo Meléndez.

Y sobre el tema de Zelaya y su movilidad en el campo concluyó que ahora a él le toca "saber moverse en el estado en que Fito está". El atacante aliancista y uno de los referentes ofensivos de los últimos torneos, intentará recuperar su olfato goleador a las puertas de otra etapa eliminatoria en la lucha por la corona 17 para las vitrinas blancas.