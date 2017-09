Timo Werner, ¿víctima del ambiente en el estadio del Besiktas?

El ambiente hostil que siempre plantean las visitas a los estadios de Turquía tiene una víctima más en su lista. En el choque entre Besiktas y RB Leipzig, del pasado martes, el delantero alemán Timo Werner no soportó el ruido y acabó pidiendo la sustitución.

Así lo recoge el medio británico The Telegraph que especula que el atacante, quien es seguido por el Real Madrid, fue incapaz de mantenerse al máximo tras el ambiente de los aficionados turcos e incluso el técnico del equipo alemán, Ralph Hasenhüttl reconoció que el estruendoso ambiente del feudo turco influyó en su equipo.

"Es imposible preparar a tu equipo para un ambiente como este. Había un ruido ensordecedor y nos afectó al principio del partido. No estuvimos bien en los primeros 20 minutos de partido. Pero fue una lección para todos nosotros. Vi con quien puedo contar en situaciones como esta", comentó el entrenador del RB Leipzig en declaraciones que recoge The Telegraph.

Por su parte, el medio turco ÇapaMag Spor publicó en su cuenta de Twitter unas declaraciones dadas por el jugador después del partido en las que mencionó que esta era la primera vez que se enfrentaba a un ambiente de tal magnitud.

"Nunca en mi vida he visto un ambiente como este. No podía concentrarme en el partido. Pedí unos tapones para los oídos y tampoco me ayudaron. Aún no me siento bien", dijo el delantero, quien fue sustituido en el primer tiempo.