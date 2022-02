'Tin' Ruiz vuelve a los entrenos con la selección playera

El pívot de la Selecta playera, Agustín Ruiz, está satisfecho por cómo avanza la recuperación de su rodilla, por lo que espera pacientemente su incorporación de lleno tanto al combinado nacional como al equipo La Pirraya, de la Liga de Fútbol Playa.

“Ya estoy entrenando con la selección, ya pude terminar este microciclo y, primeramente Dios, voy a seguir evolucionando bien. Estoy trabajando en lo físico, pero ya en la práctica colectiva el doctor va a tomar la decisión en qué momento puedo participar”, explicó el jugador, quien fue enfático al decir “no siento ningún malestar en mi rodilla”.

Ruiz se perdió la Copa Mundial de Beach Soccer FIFA Rusia 2021 debido a que fue sometido a una cirugía en la rodilla derecha para corregir un desgarro completo de ligamento cruzado anterior, desgarro horizontal grado 3 del cuerno posterior de menisco medial y desgarro completo en cuerno anterior de menisco lateral.

“Tengo que superar esto, tener la mente fuerte, pensar en la familia, en el pueblo salvadoreño, por lo que ahora puedo dar más para completar el proceso de preparación. No estoy haciendo colectivo porque es un proceso que lleva la recuperación y no me puedo arriesgar”, reconoció el jugador.

Agustín Ruiz se recupera de su lesión de rodilla, cortesía INDES

Tin, como es conocido, dice estar agradecido con Dios, su familia, el equipo de médicos que lo ha atendido y con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y su presidente ad honórem Yamil Bukele, por el apoyo que ha recibido, y es precisamente por eso que ha respetado todas las indicaciones que le han dado para recuperarse completamente.

“Los doctores son los que deciden, son los que saben cómo llevo el tratamiento, estoy contento porque ayer no sentí molestia en la preparación física, al tocar balón ni desplazándome”, dijo.

El pívot también espera recibir la autorización del médico para incorporarse de lleno a los entrenamientos de su equipo, La Pirraya, con el que buscará revalidar el título de la Liga de Fútbol Playa impulsada por el INDES.

“La Pirraya es un gran equipo que tiene la liga, sabemos que somos los campeones lastimosamente tenemos la baja de nuestro compañero Rubén, lo necesitamos tanto en el equipo como en la selección”, dijo el jugador.

Al enterarse de que su compañero ya había regresado a la isla, no dudó en enviarle un mensaje para desearle fortaleza y una pronta recuperación.

“He platicado con mi esposa de la situación que le pasó, no es fácil, saliendo de una recuperación y pasarle esto, pero sabe Dios cómo nos lleva la vida, tiene que ser fuerte mental y físicamente, le deseamos la mejor de las suertes, que se recupere, porque no es fácil lo que ha estado viviendo él y su familia.