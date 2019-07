Tiro, con las manos vacías en Juegos Panamericanos de Lima

La delegación de tiro deportivo de El Salvador comenzó su andar en los Juegos Panamericanos en Lima con el pie izquierdo, en el Polígono Las Palmas, en Chorrillo, sede del evento.

En rifle tres posiciones (de rodillas, tendido y de pie) 50 metros, Johana Pineda se ubicó en la posición 12 con 1136 puntos, mientras que Ana Ramírez en la 15, con 1131 puntos.

En la serie, cada una disparó 40 veces para sumar 120 tiros en total. La temperatura sigue de baja en Lima. Ayer por la mañana, durante las competencias, el termómetro marcaba 16 grados. Ya en la parte final de la última posición (de pie), hubo un poco de viento que puso una dificultad más a la competencia.

"No me siento triste, había grupo, se hizo el trabajo, no dejé de luchar. Me siento molesta, porque a pesar de que estuve haciendo mi trabajo no eran los tiros que yo quería que salieran", manifestó Ramírez.

Ramírez, previo a Lima 2019, participó en un Iberoamericano en Chile. Ahí ganó un bronce en pistola de aire mixto y oro en rifle 3x40.

"A los Panamericanos vinieron más países que en el Iberoamericano, creo que la prioridad de ellos era venir acá por la temperatura, en Chile estaba más helado", señaló.

Rifle de aire y rifle de aire mixto son las dos pruebas que le restan a Ana para competir en Lima. "Las expectativas son altas igual que aquí (rifle tres posiciones), buscando la manera de estar en el 10".

Por su parte, Johana manifestó de la misma prueba que le fue "regular". "Me ubiqué en el puesto 12, no era lo que quería, se trabajó pero lastimosamente las cosas no salieron como uno quiere siempre, pero he logrado mantener mis resultados en el mismo estándar".

Además, Pineda explicó cada una de las posiciones. "En rodillas estuvo bajo por un pequeño inconveniente que tuve, tuve una penalización de dos puntos; en tendido estuvo muy bien con una serie de 100, 99 y dos de 97. De pie estuvo regular, buenos y malos tiros. Uno siempre que ve un disparo malo comienza a tensarse".

Con rifle tendido tres posiciones, Johana se despidió de Lima.

EN PISTOLA

En pistola aire 10 metros masculino, los salvadoreños Jorge Pimentel y Ángel Vidal tampoco lograron pasar a la final. En ambos casos solo clasifican los ocho mejores tiradores.

Vidal finalizó en la posición 29 con 552; mientras que Pimentel en la 31 con 550.

"Es una mezcla extraña... estoy conciente de que de verdad hice el trabajo técnico, trabajé cada disparo... en el entreno he hecho más (puntos), recién esta semana Koky (Pimentel) estabámos haciendo un buen trabajo, nos metíamos a la final fácil (con los puntajes de entrenamiento). El sentimiento va por ahí, saber que ambos podemos dar más", comentó Vidal tras la competencia.

A Vidal aún le queda competir en pistola de aire mixta 10 metros con Ashley Domínguez y tiro rápido.