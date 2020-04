Todavía no pagan en Sonsonate: "Seguimos sin novedades en el pago de la deuda"

El entrenador uruguayo del Sonsonate, Rubén "Polillita" da Silva, está a la espera de la cancelación de la deuda de dos meses que tiene la directiva con el plantel. El timonel tiene contrato y espera cumplirlo pero antes quiere escuchar la planificación de dirigencia para conocer si armará un equipo que pelee el título o la permanencia.

Primero, el míster confirmó que aún hay deuda. "No han pagado y así ha sido complicado sobrellevar todo esto", y segundo, está a la espera de las novedades de la directiva para comenzar a trabajar "porque el tiempo nos va consumiendo" y el resto de equipos ha movido ficha para reforzarse.

"Entiendo que la directiva hace su esfuerzo para poder pagar pero por ahora no lo han hecho. Yo di mi informe técnico sobre las altas y bajas en el plantel pero primero deben arreglar lo económico. Esto ya lo viví el torneo pasado en donde iniciamos la pretemporada tarde y no me extraña nada. El problema es que las culpas al final recaen en uno ", expuso Da Silva.

El entrenador asegura estar en constante comunicación con la directiva pero el tema económico afecta porque todo el plantel lo necesita en esta cuarentena. "El jugador hace dos meses que no cobra un salario y en Sonsonate todo el problema pasa por ahí. Ahora hay que ver los plazos porque los finiquitos se tienen que entregar el 4 de mayo pero con la ampliación de la emergencia es de ver si les darán más tiempo ", agregó.

La situación es incómoda para el timonel uruguayo debido a que no tiene certeza de qué pasará y cuándo. Su deseo es comenzar a trazar la hoja de ruta para la próxima temporada, pero no tiene nada seguro, ni plantel, ni proyecciones ni el pago de salarios. "Así es difícil", reconoció.

Evaluación

Da Silva hizo un balance del torneo pasado en el que el equipo compartió el último lugar de la tabla al sumar 11 puntos. "En lo deportivo, el campeonato me dejó un sinsabor y esperaba hacer una mejor segunda vuelta y el equipo pudo tener mejor rendimiento, ahora toca reflexionar en eso y buscar cómo hacerlo de la mejor manera" .

Sobre las altas y bajas, el timonel ha dejado la pelota del lado de la dirigencia "porque ellos deben hablar con los jugadores y exponer qué quieren"; por ello, considera importante en la planificación de la próxima campaña para conocer hasta dónde alcanza la cobija en los objetivos.

"Queremos saber qué tipo de plantel quieren armar, si quieren uno que esté entre los cuatro primeros o uno para mantenerse en la categoría. Yo estoy en la disposición de continuar, tengo contrato hasta diciembre y hay que ver si ellos quieren que siga también. Pero por ahora todo está en el aire y tenemos que esperar ", destacó.