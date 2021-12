Todo lo que hay que saber del 'Boxing Day' en Inglaterra

Dentro de las tradiciones más peculiares de Inglaterra y en que el fútbol es protagonista, se encuentra el ‘Boxing Day’. Con la participación fundamental de la Premier League, cada 26 de diciembre es especial al celebrar esta especial fecha que surgió hace más de un siglo. Aquí los detalles de su origen.

También denominado ‘Día de la caja’, tiene lugar en la jornada siguiente de Navidad. Nacido de un mito, lo cierto es que sus primeros indicios datan de la época feudal, donde los nobles entregaban comida sobrante a sus criados, restos que no eran despreciables por lo opulento que eran esos alimentos.

Otra de las teorías cuenta que, después de Navidad, los patrones entregaban cajas a sus empleados, las cuales contenían dinero. ¿Cómo surge esta idea? Por la cantidad de cajas que tenían regalos para los niños y que luego eran desechadas en las calles, conformando un gran número de ellas en la fecha.

Sin embargo, al ser una fecha en que suele haber fútbol profesional de cualquier manera, existe una explicación que se liga a este deporte. Considerada una efeméride histórica, resulta en verdad imposible suspender partidos que se den los 26 de diciembre, aunque ha pasado que no se celebró encuentro alguno aquel día.

Para empezar, su primer festejo se remonta al año 1860, en que se celebró el primer duelo de la historia del fútbol entre el Sheffield Football Club y el Hallam Football Club; aquella fue victoria para los locales por 2-0. Disputado el 26 de diciembre, se supo que se incluyeron las primeras reglas del deporte.

Aunque es un hito importante, no fue hasta el 26 de diciembre de 1888 en que se celebró el primer Boxing Day oficial, en la temporada inaugural 1888-89 de la naciente Football League, la primera liga profesional del mundo. Aquel día se disputaron dos duelos: West Bromwich vs. Preston North End y Derby Country vs. Bolton Wanderers, con nefastos resultados para los locales al quedar 0-5 y 2-3, respectivamente.

Se han disputado 111 celebraciones de Boxing Day desde aquel 1888. Si los números no cuadran, se debe a la suspensión de la fecha debido a la Primera Guerra Mundial (1915-1918) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Además, los encuentros de los años 1897, 1909, 1920, 1926, 1937, 1948, 1954, 1965, 1971, 1976 y 1982 se jugaron el 27 de diciembre. Desde 1992 no se para la celebración.