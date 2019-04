"Tomamos esta final de Copa El Salvador similar a una de liga"

El Santa Tecla llegará con su recurso humano a plenitud para el juego de este martes ante Audaz, por la final de Copa El Salvador. Por ello, el mediocampista Gerson Mayén cree que el equipo podrá con el encargo de ganar una segunda final al hilo, en Copa.

En particular, Mayén es uno de las piezas tecleñas que llegará fortalecido al juego ante los coyotes, tomando en cuenta que descansó el sábado pasado, fecha del juego ante Audaz, por la fecha 21 del Clausura. Cree que ahora un título vendría bien para los ánimos del equipo tecleño.

¿Cómo ve la final de este martes, ante Audaz, por Copa El Salvador?

Va a ser una final disputada. Por algo, los dos equipos estamos en la final. Algo han hecho bien ellos y nosotros, también. Esperemos que podamos sacar el triunfo que queremos.

¿Qué tanta importancia tiene para ustedes esta final de Copa El Salvador?

Es una final. Cualquiera quisiera estar en una final. La verdad, es como un torneo de liga. Hay que tomarlo de esa manera, afrontarlo de esa manera. Si podemos levantar otra copa, pues bienvenido sea. Este, al final, es un juego que quiere ganar.

¿Para esta clase de juegos no importa cómo lleguen los equipos?

Audaz ahora está peleando para meterse a cuartos de final. Es un equipo que ha venido haciendo bien las cosas. No miramos este juego como otro partido, porque no es así. Todos los partidos los tomamos de la misma manera.

Gerson también habló de la selección nacional. Estas fueron sus palabras.

¿Hay más compromiso de parte de Santa Tecla por ganar esta final, tomando en cuenta que llega como vigente campeón ?

No hay ninguna presión, pero sí sería lindo levantar otra copa. Sabemos cómo jugar esta clase de partidos. Tenemos excelentes jugadores y pues vamos a tratar de hacer bien las cosas, para darle la alegría a esa afición tecleña.

Pero no se puede dejar de lado la irregularidad que ha tenido Santa Tecla en este torneo, sobre todo, al inicio...

Sí. Hemos pasado momentos difíciles, pero nuestra mentalidad siempre ha sido clasificar dentro de los ocho. Nuestra mentalidad, mientras clasifiquemos, es que el equipo que nos toque sabe que tendrá un compromiso grande contra Santa Tecla. Sea quien sea el que nos toque vamos a dar todo.

¿Este Santa Tecla está para incomodar a cualquier rival en la siguiente ronda?

Sí, creo en este equipo. Sea el rival que sea lo vamos a complicar. Confío que estaremos en otra final.