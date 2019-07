Tomás Granitto avanza a semifinal nacional en Estados Unidos

Tomás Granitto y su equipo, el #MiamiFC, están en los playoffs nacionales de la #NPSL de #EstadosUnidos. Los de Granitto jugarán semifinales y, de ganar, estarán a un partido de ser monarcas absolutos de la competencia. Ayer, su equipo goléo 4-1 al Tulsa Athletic y ganó el boleto al top 4 a nivel nacional.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Jul 21, 2019 at 9:55am PDT