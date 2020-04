Tomás Granitto confiesa que estuvo a punto de fichar por un club argentino 

El mediocampista salvadoreño-argentino del Miami FC Tomás Granitto concedió una entrevista a El Gráfico donde habló de todo un poco. Tocó temas actuales como el coronavirus, su regreso a la USL y la selección nacional, pero también aclaró temas pasados como lo de su faceta como tenista y cuando estuvo a punto de fichar por un club argentino.

Tomás Granitto, en la entrevista, nos actualizó la situación de la USL, segunda liga más importante de Estados Unidos, donde su equipo, a pesar de ser el benjamín, arrancaba como favorito a ganar su conferencia.

Bueno Tomás, primero preguntarte sobre tu estado actual. ¿Cómo afectó esta crisis sanitaria en tu liga?

Estamos todos parados, solo pudimos jugar un partido y se suspendió la liga, no sé hasta cuando se va a volver. Ahorita más que nada estamos manteniendo en contacto con el cuerpo técnico, haciendo en nuestras casas lo que podemos y con el tema económico a nosotros nos siguen pagando todo normal.



Cómo te mantienes activo, ¿qué tipo de metodología adoptó el Miami que sus jugadores no pierdan la condición durante la crisis sanitaria del coronavirus?

Por suerte estoy yendo a un complejo cerrado de canchas, ahí fumigaron todo el lugar, limpiaron todo y puedo ir ahí. Voy solo con otro entrenador hasta que pongan la cuarentena total. Fuera de eso estamos trabajando desde casa, haciendo ejercicios que pone nuestro preparador físico, salgo a correr cuando puedo y trato de hacer todo para estar activo.



¿Existen noticias nuevas sobre cuándo está previsto el regreso de la USL?

Por ahora no existen noticias de cuando va volver la USL, está parado y la cosa va de mal a peor. Habían puesto la tercera semana de abril íbamos a regresar pero no, lo suspendieron hasta mediados de mayo, eso no es seguro porque tiran una fecha solo por tirar.



Tomas, tu equipo jugó un partido en la USL. Miami FC perdió y usted jugó 45 minutos, ¿cómo viste a tu club y cuáles eran tus expectativas en el torneo?, considerando que este era el primero en la USL para Miami.

Sí, no fue como nosotros no queríamos empezar la temporada, pero falta todo el torneo todavía, faltan muchas cosas. Estamos trabajando para que salgan las cosas, es un club nuevo en la USL y nosotros somos los favoritos de la conferencia del Este de ganar el campeonato, así que sentimos esa presión también.



Jugué y me sentí bien. Sentí que aporté mucho al equipo,hice una diferencia muy grande, es algo que me felicitó el cuerpo técnico y por ese lado estoy contento. Ese partido nos sirvió mucho para saber qué cosas tenemos que mejorar.

¿GRANITO JUGANDO EN EL FÚTBOL ARGENTINO?

El mediocampista salvadoreño explicó cómo fue que estuvo a punto de fichar por un club de Argentina. Además, contó cómo se decidió por el fútbol y antes del tenis, como su padre. También se confesó ser hincha de River Plate.

Hace dos años tu equipo jugó contra River Plate y hace poco el periódico deportivo de Argentina ¨Diario Olé¨., menciona tu amor por River y habla sobre tu sueño de algún día poder jugar en el fútbol de ese país. ¿Algún día existió interés para que jugaras allá?

Soy hincha de River. Y sí, en Argentina hubo interés por parte de un equipo, tuvimos contacto, conversamos pero nunca hubo nada concreto, un contrato fijo. Nunca se llegó a cerrar la negociación.



También en Diario Olé menciona que en un momento tuviste que decidir entre el tenis y el fútbol, ¿qué me puedes contar sobre eso?

Cuando era chiquito tuve que decidir sí jugar al tenis o jugar al fútbol. Entonces me decidí por el fútbol y tuve el apoyo de mis padres y estoy contento de haber elegido esta carrera.

SELECCIÓN NACIONAL

Tomás Granitto no descarta estar en las futuras convocatorias de selección nacional, donde confesó estar optimista de ser parte del grupo que estará en una posible hexagonal CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2020.

La última aparición del jugador del Miami FC con la selección fue para el partido contra Guatemala y Jamaica por la Liga de Naciones en marzo del 2019.

En este contexto, ¿cómo ves a la selección y consideras que exista la posibilidad de entrar en convocatoria.

Hay que ver que pasa con la Hexagonal, creo que todos estamos pendientes de eso, sobre la posibilidad de entrar a convocatoria, bueno estoy positivo, tengo la ilusión de entrar, de estar ahí, estoy cómodo con el grupo de la selección y con el cuerpo técnico también. Me veo con posibilidad, sí claro.



Tomas, la ultima pregunta. Sobre esta situación donde la mayoría de personas están sus casas. Qué haces aparte de entrenar y pasar con tu familia. ¿Qué otro hobby tenés?

Trato de jugar a las cartas, ver películas, sentarme afuera del árbol de mi casa, escuchar música, hablar con mis amigos, más que eso no puedo hacer, el tiempo pasa lento pero no hay más que hacer.