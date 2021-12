Tomás Romero: "Tendré la oportunidad de poder demostrar lo que tengo"

El guardameta Tomás Romero compartió sus sensaciones luego de ser convocado de nuevo a una selección salvadoreña y explicó por qué declinó el llamado a la Azul mayor en junio.

El portero del LAFC de la MLS es una de las novedades en la convocatoria del técnico Hugo Pérez para los partidos amistosos de la selección de El Salvador contra Ecuador y Chile en territorio estadounidense.

"Estoy emocionado, el rival es formidable, tiene grandes jugadores y tendré la oportunidad de poder demostrar lo que tengo al público salvadoreño", fue la primera valoración del legionario.

El Salvador jugará el 4 de diciembre contra Ecuador en Houston y contra Chile, el día 11, en Los Ángeles.

"Fui titular en juegos de junio, julio, agosto y septiembre y en los últimos nueve partidos no fui titular; no esperaba tener tantos minutos, todavía no tengo 20 años y mis entrenadores me evaluaron bien, me tuvieron confianza, me dieron minutos y en la recta final de la temporada hubo lesiones y pusieron a un jugador con mayor experiencia, pero estoy conforme con esta temporada y LAFC me acaba de confirmar como parte de su plantel. Por ahora soy el único portero del club, porque están haciendo cambios y hay nuevo cuerpo técnico", expresó.

Tras ser convocado a mediados de año, el guardameta no vino al país argumentando que quería trabajar con su club y que todavía esperaba ser tomado en cuenta por la selección de Estados Unidos, a lo que el DT salvadoreño comentó que el jugador estaba en su derecho de meditar su futuro.

"En ese momento le di prioridad a ser jugador profesional, todavía no lo era e iba a ser futbolista internacional antes que profesional, y los entrenadores me dijeron que eligiera entre jugar con el club o la selección. Decidí jugar con el equipo para asegurar la carrera profesional y fue una buena decisión. Ahora no estoy en actividad con el equipo y acepté venir a la selección", expresó el guardameta.

Bruno Porzio le preguntó a Romero sobre su compañero de selección Mario González, jugador del Alianza.

"Mario Gonzalez ha sido mi compañero desde la sub-23, somos de características diferentes, él es un poco mayor pero he aprendido mucho de Mario y he visto los partidos de la selección", dijo el jugador de 20 años.

"No leo mucho sobre las publicaciones, las críticas pueden dañar la confianza a Alguien y los elogios pueden aumentar el ego, pero yo estoy enfocado en lo que es importante", enfatizó.

Rodrigo Arias le consultó sobre qué piensa del estilo de juego de la selección de El Salvador.

"Estoy confortable con este estilo de juego, aunque el técnico sabe que hay mucho riesgo cuando los equipos más fuertes te presionan, el portero sale y hay más riesgo de perder la pelota", explicó Tomás Romero, originario de Cherry Hiil, Nueva Jersey.