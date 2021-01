Tomás Romero fichó por dos años con el LAFC de la MLS

El portero estadounidense-salvadoreño Tomás Liam Romero Keubler firmó el pasado viernes su primer contrato como jugador profesional con el club Los Ángeles FC de la MLS en su corta pero provechosa carrera futbolística que lo ha ligado a formar parte de las distintas selecciones juveniles de El Salvador desde el 2017 y poseer además la marca de ser el arquero más joven en debutar en la United Soccer League (USL) con apenas 17 años de edad.

Las negociaciones entre el LAFC con el Philadelphia Union, ambos de la MLS para que el guardameta nacido hace 20 años en Nueva Jersey y ex jugador primero del Bethlehem Steel de la USL y posteriormente a las fuerzas básicas del Philadelphia Union comenzaron luego que el ex seleccionado nacional sub 17, sub 20 y sub 23 de nuestro país conquistara el 16 de diciembre del 2019 el título de campeón en el fútbol universitario de los Estados Unidos (NCAA) en la final ante Virginia defendiendo los colores de la Universidad de Georgetown de Washington DC.

“Estoy feliz, emocionado porque Tomás está cumpliendo su mayor sueño como era ser profesional y jugar en la MLS. Las negociaciones han sido largas y agotadoras pero al final siento que ha valido la pena porque como padres sé lo que Tomás se ha esforzado para no descuidar sus estudios en la Universidad de Georgetown y practicar dos veces al día con el Philadelphia Union”, destacó Edenilson Romero, padre de Tomás y su mayor mentor en su carrera.

Las negociaciones entre el LAFC con el Philadelphia Union junto al representante de Tomás Romero, Josh McNeely de la empresa YMU Group Sport en Washington DC culminaron a finales de la semana anterior con el acuerdo de firmar su contrato que lo ligará con el LAFC por los próximos dos años y con la promesa de extenderlo dos años más, por lo que el el novel portero de sangre salvadoreña viajará junto a su padre este jueves a la ciudad angelina para terminar de cerrar algunos términos del contrato que aún quedan pendientes y ser presentado de manera oficial por el club angelino para incorporarse al equipo mayor donde deberá compartir trabajo a partir de la nueva temporada con el neerlandés de origen surinamés de 35 años, Kenneth Vermeer y el mexicano Pablo Sisniega de 25 años.

“Sabemos que el LAFC posee excelentes porteros, allí se sumará mi hijo y buscará con su esfuerzo ser tomado en cuenta por el técnico”, aseveró su padre emocionado.

Romero formó parte de la selección sub 17 que disputó en el 2017 las eliminatorias de la CONCACAF en Ciudad de Panamá, luego ha sido convocado para los trabajos de la sub 20 y últimamente fue llamado por el ex seleccionador nacional sub 23, Rodolfo Góchez, para trabajar microciclos en la ruta al Preolímpico en Guadalajara en marzo próximo por los dos boletos hacia los Juegos Olímpicos en Tokio, por lo que ha manifestado su deseo de ser tomado en cuenta por el nuevo seleccionador nacional sub 23, Hugo Pérez.

“La idea de Tomás es trabajar fuerte para ser llamado de nuevo a la sub 23 e ir al Preolímpico. Lastimosamente por el tema de la pandemia ese proceso se detuvo, hubo cambio de técnico, pero él confía en que podría incorporarse a ese trabajo del profesor Pérez”, destacó don Edenilson Romero quien además dijo que “los estudios de Tomás con la Universidad de Georgetown sigue vigente, pese a que perdió su beca por su paso al fútbol profesional, él no dejará de seguir estudiando en línea los dos años que le restan para graduarse en la carrera de Ciencias Políticas en esa universidad la cual es la más exitosa a nivel mundial en esa carrera”, comentó.