Toni Kroos amplió su contrato con el Real Madrid

El alemán Toni Kroos y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del centrocampista hasta el 30 de junio de 2023.



Kroos, que llegó al club blanco en 2014, firmó inicialmente un contrato hasta 2020. En 2016 renovó hasta 2022 y ahora amplía su vinculación con la entidad que preside Florentino Pérez una campaña más.



Se trata del primer movimiento en la plantilla blanca tras acabar una decepcionante temporada en la que, salvo el Mundial de Clubes, el equipo madridista no ha alcanzado los objetivos marcados ni en LaLiga, ni en la Liga de Campeones ni en la Copa del Rey.



Ante unos meses que se prevén intensos con salidas y entradas, el Real Madrid, como primer paso, anuncia la continuidad de uno de los jugadores que han sido indiscutibles los últimos años que, como buena parte de la plantilla, no ha cumplido las expectativas, lejos del rendimiento que le hizo ser una de las claves en la consecución, por ejemplo, de las tres Champions consecutivas.

"Hoy es un día muy feliz para mí, estoy muy contento. He tenido muchos éxitos en el Real Madrid, ya he ganado doce títulos pero estoy seguro de que vamos a conseguir muchos en los cuatro años que vienen. Es un día muy especial", aseguró en sus primeras palabras tras firmar la renovación junto al presidente Florentino Pérez.



Kroos, acompañado por su familia y con su mujer e hijo en la primera fila, agradeció la confianza del Real Madrid y dejó claro que nunca pensó en marcharse por la mala temporada del equipo.



"En este momento firmar la renovación es especial, es una señal del club. Tenemos una relación especial, he venido en 2014 y desde el primer día he tenido mucha confianza del club en mi. Creen que he ayudado al equipo a ganar tantos títulos y tener mucho éxito. tengo una relación especial con el Real Madrid y vamos juntos por muchos más éxitos", dijo



En total, desde que debutó contra el Sevilla en la Supercopa continental el 12 de agosto de 2014, justo tras proclamarse campeón del mundo en Brasil, ha logrado doce títulos en las cinco campañas que lleva en el Real Madrid, puesto que a parte de ese triplete histórico, ha logrado cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa española.



Criado en el club de su localidad natal (Greifswald) y luego en el Hansa Rostock, pero formado en el Bayern Múnich, en el que triunfó tras una cesión al Bayer Leverkusen, lleva ya un lustro en el Real Madrid, en el que ha aportado su precisión en el pase, colocación y visión de juego. Indiscutible en la medular junto al croata Luka Modric y el brasileño Casemiro.



Campeón mundial con Alemania en Brasil 2014, Kroos ha disputado 233 encuentros oficiales con el Real Madrid, lo que le coloca tras el mítico Uli Stielike como el alemán con más choques (308).



En estos partidos (152 de Liga, 56 de Champions, 11 de Copa del Rey, 7 del Mundial de Clubes, 3 de Supercopas de Europa y 4 de España), ha conseguido trece goles, la mayoría de bella factura, con un disparo raso, con efecto, desde el borde del área marca de la casa, que ha sido calificado incluso de pase a la red. Como asistente, se le contabilizan 46 envíos a sus compañeros.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, celebró la renovación del alemán Toni Kroos y resaltó la importancia de su figura en el acto junto al centrocampista, del que dijo "se ha ganado el respeto del madridismo" gracias a su "profesionalidad, talento y compromiso".