Tony García, del Pasaquina, sufrió fractura de peroné

Una década en un solo equipo ya es una trayectoria. Este es el caso de Tony García, jugador de Pasaquina. Desde los 16 años viste la camiseta del equipo unionense, cuando militaba en tercera división. Ha sido parte de los ascensos a segunda categoría y primera.

El domingo, Tony sufrió una fractura de peroné durante la vuelta de los cuartos de final contra Alianza en el estadio Cuscatlán. Se jugaba el minuto 25, y en un intento de barrida para detener el avance de Juan Carlos Portillo, apoyó mal su pierna derecha y se lesionó.

"Intenté barrerme y lo hice mal, sentí que el pie derecho quedó atorado en la grama y allí fue donde me doblé. Agradezco al médico de Alianza por llegar a asistirme, así como personal de la Cruz Verde, quienes me trasladaron a un hospital", dijo el jugador.

"En la radiografía se confirmó la noticia, tuve fractura lineal de peroné. Hasta donde me han dicho, no necesitaría operación pero esto se confirmará en un mes cuando me retiren el yeso y me realicen una radiografía'', contó también a Deportes Grupo LPG.

Dios sabe cómo nos lleva! �� pic.twitter.com/ERImddB8tm — Tony Garcia (@tonygarcia2092) 13 de mayo de 2019



DEUDA

El torneo terminó para García con doble preocupación. Está en casa incapacitado y se ha quedado, así como el resto de compañeros, con tres meses sin cobrar un salario.

"Sinceramente no hemos hablado con los directivos, solo hemos cobrado un mes en el torneo y después no se ha tenido una resolución de nada, seguimos esperando a ver qué pasa en estas vacaciones", mencionó García.

El jueves, cuando Pasaquina fue local en el Cuscatlán ante los albos, el plantel recibió solo 100 dólares.