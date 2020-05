Tony Rugamas y su pareja podrán entrar a El Salvador e irán a cuarentena obligatoria

Antonio Rugamas tuvo una respuesta favorable este jueves por la mañana, para que su pareja, de nacionalidad colombiana, pudiera ingresar a El Salvador con la tarjeta de residente vencida.

Luego de hacer varias diligencias migratorias tras estar varado por dos días en la frontera Las Chimamas, el atacante del Xelajú de Guatemala podrá ingresar a tierras cuscatlecas junto a su acompañante.

Rugamas y su pareja están conscientes que deberán ir por 15 días a un centro de contención que determine el gobierno de El Salvador. Ambos deberán ser sometidos a pruebas para descartar presencia de coronavirus en sus organismos.

"Gracias a Dios no se alargó tanto esto, porque la situación en las que hemos estado no es fácil. Me alegra que esto se haya podido resolver. Acá en la Frontera no hay instancias para resolver nuestro tema. La primera noche tuvimos que dormir en el carro y la siguiente noche nos tocó dormir en el suelo, en un pasillo acá en la frontera. Decidimos hacerlo eso, porque en el carro no se podía, debido a la incomodidad de los asientos. Pusimos en el suelo una cobija y una almohada y así nos tocó. Pero ya nos resolvieron y esta tarde entraremos a cuarentena", dijo el aún atacante de los Superchivos del Xelajú Mario Camposeco.

CRONOLOGÍA

Desde el pasado martes por la mañana se conoció la versión de que el torneo Clausura 2020 de Guatemala será dado por terminado, sin designar a un campeón, debido a la pandemia por coronavirus. Tras salir a la luz esa decisión, Rugamas, decidió volver a El Salvador junto a su pareja, de nacionalidad colombiana.

Todo fue sin sobresaltos para Rugamas y su compañera en el recorrido desde Quetzaltenango, departamento guatemalteco, hasta la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán.

Pero en el área limítrofe entre El Salvador y Guatemala, específicamente en el puente del Río Paz, las autoridades cuscatlecas no permitieron acceder al país a la pareja del atacante nacional, debido a que tiene vencida su tarjeta de residente. Por lo tanto, delantero tuvo que pasar dos días en ese puesto fronterizo, a la espera de una respuesta de las autoridades de El Salvador. El delantero y su compañera ya no podían regresar a Guatemala, porque al hacerlo, también debían ir a un centro de confinamiento designado por el gobierno chapín.