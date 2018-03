Torres: “Fue un susto”

Lee también

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, aseguró ayer que el momento en que quedó inconsciente en Riazor fue “un susto grande”, dijo que está “bien” y apuntó que cuando ve el video entiende “la magnitud de lo que pasó” y que “fueron minutos interminables” para la gente que le quiere.“Estoy bien. Fue un susto grande para todos, quizá para mí el que menos, porque no recuerdo mucho del momento del golpe hasta que recobro la consciencia en el hospital, pero entiendo la magnitud de lo que pasó cuando veo el video a tiempo real. Supongo que fueron minutos interminables para la gente que me aprecia y me quiere, para mi mujer, mis padres, mis hermanos, que lo estaban viendo en directo, y entiendo el susto que se llevaron”, declaró en la página web del club rojiblanco.