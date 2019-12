Toto Gamarra: "Diez años sin título para FAS es una eternidad"

Con 10 años de sequía, el FAS llega a la última final de esta década. Su última corona fue en diciembre de 2009, con un resultado de 3-2 ante Águila, de la mano del estratega argentino Roberto Gamarra.

En plática con este medio, el timonel argentino dijo para un equipo como FAS, una década sin títulos es una eternidad.

¿Cómo ha visto a la distancia los 10 años de sequía de títulos en FAS?

Lastimosamente es así. La gestión de este personaje a la administración de FAS, Byron Rodríguez, no fue buena en todo sentido. Obviamente cuando uno no hace una buena gestión es el equipo el que las paga, la ciudad. El que hace mal los deberes no puede esperar que después tenga éxito y victoria. Por el equipo y la ciudad, me pongo contento de que FAS haya llegado a la final de este torneo. Ojalá que pueda llegar a ese ansiado título. Lo que vale es que han llegado ahora a la final.

¿Qué significado tiene para usted el haberle dado la última corona a FAS, hace ya 10 años?

Jugamos esa final contra Águila, fue un juego que teníamos controlado. Entramos en la fase final en la que nos pusimos 3-1 y luego Águila se nos puso 3-2, pero ganamos al final.

Jugamos bien, hicimos un buen torneo. Ojalá que FAS pueda pasar este mal momento.

Diez años sin título para FAS es una eternidad. Ojalá que puedan dar el grito de campeón este domingo. Son 10 años cortos.

¿Recuerda que con Alianza le ganó una final a FAS en 2011?

Son cosas del fútbol. He estado en el fútbol toda la vida. Recuerdo que con Alianza fuimos campeones sin extranjero, luego en el siguiente torneo, su dirigencia llevó a dos jugadores por puesto para el nuevo técnico. Estamos hablando de jugadores seleccionados en El Salvador. Así es el destino.

¿De qué lado hay más presión para un técnico en una final como la que se tendrá en el Apertura 2019 entre Alianza y FAS?

En los dos equipos. Los dos son grandísimos equipos en El Salvador, los más grandes. En los dos hay presión, que como técnico la tenés que saber sobrellevar, porque sino, no te podés dedicar a esto. Pero si no hay presión, el fútbol no tendría razón de ser.

También con Firpo le ganó una final a FAS en 2013...

Así es. Lastimosamente es así. Me duele en el corazón, porque siempre he vivido en Santa Ana, soy mero santaneco. Me ha dolido siempre esa situación. No he festejado ninguna de las conquistas porque, aparte, estaba súper cansado. También no era digno de parte mía ir a festejar los títulos cuando yo había trabajado en el otro equipo. Por respeto a la afición, me mantuve en un perfil bajo.

Hablemos de selección. Usted ha sido uno de los críticos abiertos con el trabajo del actual seleccionador, Carlos de los Cobos, ¿por qué?

Es que no sé cuáles serán los criterios de estos señores de la FESFUT para contratar entrenadores. De Los Cobos me parece que es una buena persona, tiene buena presentación, pero en el fútbol salvadoreño tuvo tal vez unos nueve o 10 proyectos, con selección y equipos, y ha ido traspié tras traspié. Va fracaso tras fracaso. ¿Por qué se le va a dar la oportunidad a un técnico que fracasa constantemente? Este señor tiene un récord de perdedor.