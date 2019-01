Tottenham y Manchester City con triunfos en jornada 23 de la Premier inglesa

El Manchester City ha firmado este domingo ante el Huddersfield (0-3) su cuarta victoria consecutiva para mantenerse a la estela del líder Liverpool en la vigésimo cuarta jornada de la Premier League, en la que el Tottenham ganó en la última jugada al Fulham (1-2) gracias a un gol de Harry Winks. Los de Pep Guardiola, con 56 puntos, se mantienen a cuatro del equipo de Jürgen Klopp, que sufrió el sábado para vencer al Crystal Palace (4-3).

