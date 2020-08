Transporte de personal mientras vuelve el fútbol

El fútbol paró la segunda quincena de marzo pasado por la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus y el futbolista Carlos Anzora invirtió sus ahorros en la compra de un vehículo que ahora le sirve para hacer viajes particulares y generar ingresos económicos a su familia.

Ya cumple dos meses haciendo viajes particulares en Soyapango y San Salvador, aseguró que emprendió este nuevo trabajo ante la necesidad de ingresos económicos y por la incertidumbre si se reactivaría el fútbol en el país.

Explicó que “tengo dos meses de trabajar con el transporte de personas en mi vehículo. Es transporte privado, personas que tienen mi número de teléfono me llaman y les brindo el servicio de transporte en Soyapango y San Salvador”.

Anzora disputó cinco partidos con el Independiente de San Vicente en el pasado Clausura 2020, finalizó contrato y fue hasta inicios de mayo pasado que recibió el pago de un mes de salario que le adeudaba la directiva vicentina.

Sostuvo que vivió momentos difíciles en casa cuando el gobierno declaró emergencia nacional porque los ahorros se agotaron “el principio fue complicado porque no recibíamos el salario pendiente que teníamos con el equipo (Independiente, su exequipo) y luego que lo recibí, pasé más tranquilo. Pero luego, que pasaron un par de meses que no se veía la luz, decidí comenzar con los viajes y me va bastante bien. He tenido bastante trabajo y he podido salir adelante. De esto saco para los alimentos”.

Admitió que “bastantes compañeros han alternado su vida futbolística con otros trabajos, negocios que nos han ayudado a salir adelante y hacerle frente a esta situación tan complicada que vivimos”.

La principal lección asegura que es: “estar preparado ante cualquier situación, estas cosas no dependen de nosotros, suceden en el mundo, en mi caso, tuve la posibilidad de trabajar así, lo hago. Con un poco de ahorro (del fútbol) pude comprar un vehículo reciente, cuando pasó esto (pandemia) lo pude comprar y comenzar a trabajar. Nunca antes había trabajado en esto, hoy, por la necesidad lo puse a trabajar”.

Anzora, de 27 años de edad suma más de ocho años jugando en el fútbol profesional salvadoreño. Antes de jugar con el Independiente, militó en el Marte Soyapango, Sonsonate, Audaz, Firpo, ente otros.

Para el Apertura 2020, tiene pláticas avanzadas con el Atlético Marte, equipo que busca quedarse con la plaza de El Vencedor, en la primera división “tengo una oferta bastante clara del Atlético Marte, solo falta firmar, por el momento; pero estoy a la espera de otra opción de equipo de la liga mayor”, concluyó.