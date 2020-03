Tras derrota ante FAS, Omar Sevilla no sigue más con el Independiente

La derrota le salió cara al Independiente. Tras la derrota, el mismo Omar Sevilla confirmó que la directiva le informó que no seguirá como entrenador del cuadro fantasma.

"Es cierto (que no seguirá como técnico). Recién me acaban de confirmar que no sigo. Así es esto. Dios sabe lo que hace y yo me voy tranquilo por mi trabajo", dijo escuetamente el timonel oriental mientras esperaba salir en el transporte de regreso a su domicilio.

Sevilla mantuvo al equipo en los primeros puestos de la tabla pero ayer sufrió un nuevo revés frente a los santanecos y ya no continuará en el cargo. El presidente Juan Pablo Herrera confirmó su decisión.

"Tomamos esa decisión al final del partido ante el FAS por el bien del equipo, no habíamos hablado nada con el profesor sobre cesarlo si perdían ante FAS. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que ha existido roces dentro del camerino y aún dentro de la cancha había existido roces entre jugadores y el cuerpo técnico después de esta tarde", apuntó.

"Analizamos esa situación, debemos ser inteligentes en este tema y lo mejor que hemos podido hacer es cortar por lo sano a fin que el camerino no se rompa.

Todavía no se ha decidido el nuevo técnico para cerrar la segunda vuelta, por allí para mañana (hoy) podemos tener una idea clara al respecto", expuso.

De esta manera, los vicentinos deberán buscar su relevo de cara a la segunda vuelta. El Independiente se ubica en la cuarta plaza del Clausura 2020 luego de finalizar la primera vuelta y su balance es de 3 victorias, 6 empates y dos derrotas para sumar 15 unidades.

Del partido

El Independiente sacó las uñas en el primer tiempo pero se desinfló en la parte complementaria. De acuerdo con Gabriel Núñez, jugador de los vicentinos, el equipo vino de más a menos.

"Nos faltó comunicación en la segunda mitad. Fueron errores nuestros los que nos complicaron. Tenemos que trabajar porque errores de comunicación fueron los que tuvimos. Tenemos que trabajar todos como grupo y que no nos pase esto", externó