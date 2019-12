Tras ganar el Hombre Gol, Nicolás Muñoz meditará su futuro

El delantero panameño Nicolás Muñoz se llevó el premio al Hombre Gol de EL GRÁFICO del Apertura 2019, tras anotar 19 dianas en campaña regular, y aprovechó la ocasión para compartir sus pensamientos con el programa Güiri Güiri al Aire, en donde dejó algunas frases interesantes.

Nicogol también aprovechó para mandar un mensaje sobre las multas a seleccionados por consumir bebidas embriagantes y también se refirió a un posible retiro, el cual medita.

Sobre los seleccionados, dijo que "nosotros los futbolistas profesionales podemos hacer de todo, pero debemos saber cuándo y dónde. Cuando vengo de Panamá, me olvido de cosas que no me ayudarán a estar vigente en el equipo".

Agregó que "en la selección debe tenerse mucho más cuidado. Eso deben tener claro los jugadores si quieren llegar lejos".

Sobre su futuro, fue claro en el espacio radial en que "estoy pensando entre volver o no al equipo (El Vencedor), son muchas cosas que debo pensar".

Y ante la pregunta directa de si contempla el retiro, el autor de 19 goles en este certamen comentó que "sí he pensado (en retirarse). Hay cosas que a veces te decepcionan, que no te den los méritos, pero quiero estar en mi casa, con mi familia, y luego tomar la decisión de si vuelvo o no".

"Esa es la idea que tengo, estar con la familia y a principios de enero tener la decisión ya tomada", aseguró en exclusiva al programa radial.

Nicolás también se sinceró sobre su inicio de campaña y los comentarios en contra que recibió. Incluso, confesó, lo tildaron de "viejo".

"Mucha gente me dio palo cuando llegué al equipo, decían que estaba muy viejo. Incluso compañeros hicieron frases despectivas, sin conocerme", reveló.

REPASO DEL TORNEO

Y acerca de la eliminación del torneo actual, dijo que esta se veía venir desde algunos malos resultados como locales. "Ahí empezamos a mostrar falencias que no teníamos, luego perdimos en Sonsonate de una manera muy tonta. Las derrotas con Jocoro y 11 Deportivo en casa pesaron. Un benjamín no puede equivocarse", reflexionó.

Pero también sacó el pecho por la tarde futbolera que brindaron junto a Alianza en el Cuscatlán (derrota 4-3): "Jugarle de tú a tú al Alianza era riesgoso, pero debíamos tomar ese riesgo y la gente se entretuvo en el estadio".