"Tristeza y ganas de llorar al ver la playa vacía"

La playa Conchalío en La Libertad luce vacía, en silencio. No hay turistas y los surfistas no entran al agua. La emergencia nacional por el coronavirus llegó a esta conocida playa del país y los efectos lo sufren los comerciantes de la zona y los surfistas, entre ellos, el experimentado surfista salvadoreño, Amado de Jesús Alvarado.

Alvarado administra junto a su madre María Luz Vásquez el negocio familiar "Rancho los Brother's" en la playa Conchalío, La Libertad, un restaurante afectado por el cierre ordenado por el Gobierno. Hasta el momento, Alvarado pasa con su familia y por las tardes (4:00 - 11 pm) trabaja en la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) como operador de planta del departamento de operaciones, en el Puerto de La Libertad.

¿Cómo pasas los días de cuarentena en la playa Conchalío?

En familia, pero tristes por no poder surfear, paso jugando con mi hijo, encerrado, viendo televisión y por la tarde me toca trabajar.

¿Trabajas fuera de casa?

Soy operador en ANDA, entro a las 4:00 de la tarde salgo a las 11:00 de la noche, en el puerto de La Libertad, a 10 minutos de casa.

Ese trabajo lo mantienes porque es vital para la comunidad.

Sí, sino voy, me puden quitar el trabajo. Pero cumplo con las medidas, de la casa me voy directo al trabajo y no salgo, cuando es la hora de salida, directo a casa.

Y administras un negocio familiar en la playa Conchalío.

Mi mamá (María Luz Vásquez) tiene un negocio y también está cerrado.

Eso les afecta porque no hay ingresos económicos.

Sí, afecta todo porque quiérase o no pasaba con ella en el negocio, antes de irme al trabajo pasaba ayudando.

Es un negocio de venta de alimentos y ante la falta de turistas tocó cerrar.

Es un restaurante donde vendemos mariscada, pescado, comida, a la orilla de la playa. Por ejemplo, si nosotros no abrimos, dejan de recibir ingresos económicos los empleados, no tienen para llevar sustento a su familia.

Es una cadena de consecuencias.

Sí, está cuarentena nos está afectando a todos. Está cerrado este lugar donde yo pasaba entretenido y ayudando a mi madre. Pasaba con mi madre y entrenaba frente al negocio.

Incluso con esta cuarentena tocó parar tus entrenamientos.

No dejan entrenar, no se puede surfear. Si te ven dentro del agua, te saca la autoridad y te meten en cuarentena. Mejor evitar. Se debe de acatar las indicaciones del presidente Nayib Bukele, gracias a él no se ha infectado más gente en el país.

¿Cómo es el ambiente en esta playa tras cancelarse el ingreso de turistas a este popular centro de turismo del país?

Soledad, una soledad muy triste, nunca vivida, por ejemplo, el primer fin de semana de cuarentena, fui a ver la playa y abandonada.

¿Qué sentiste al ver ese panorama en la que se convirtió en tu segunda casa?

Muy triste, dan ganas de llorar porque no se ve a nadie, no se puede ni surfear, eso es lo que me da mucho más tristeza.

Todo se complicó.

Es duro para nosotros los atletas, la verdad es que no hay manera cómo hacerlo (entrenar).

La población acató las medidas.

Sí, todos los negocios están cerrados, toda la gente está en sus casas.

¿Cómo afecta en tu preparación para próximas competencias?

La verdad es que paso en la casa, sin entrenar, cuando pasaba entrenando no le dedicaba mucho tiempo a mi hijo (Léster Lihan Alvarado y su compañera de vida Flor del Carmen), solo ratitos, ahora me servirá de algo, para convivir un poco con mi familia.

Es el lado positivo.

Sí, por ejemplo me voy de viaje y paso mucho tiempo sin ver a mi hijo, esto me servirá de mucho.

¿Las autoridades han ayudado a la población de Conchalío?

Sí, todo se trata de que nosotros acatemos las indicaciones y todo saldrá bien.

¿Qué mensaje le envías a la población y otros surfistas?

Como atleta les recomiendo que no salgan de casa, que lo hagan solo para lo necesario, y si salen, usar mascarilla, lavarse bien las manos y al llegar a casa lavarse bien las manos, lavar la ropa para no entrar contaminación. A los atletas les pido que le hagamos frente a esta situación, es lo mejor para nosotros.