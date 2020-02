"Tuca" Ferreti: "No debemos pasar a la siguiente fase porque sea una obligación"

En el preámbulo del juego de vuelta por octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones ante Alianza, el estratega de Tigres de México, Ricardo '"Tuca'" Ferretti, dijo en conferencia de prensa que su equipo no debe buscar pasar a cuartos de final del certamen regional por una obligación.

"'Debemos calificar por un profesionalismo, por dar alegría a la gente. No me gusta utilizar que para la prensa son fáciles, pero nosotros nos las utilizamos. Uno trabaja para sí mismo y después para el que te contrata. Nosotros hacemos las cosas por el equipo. Que el equipo es de la afición, bueno, pero no creo que debamos pasar a la siguiente fase por una obligación"", explicó el timonel brasileño.

De nuevo, así como lo hizo en la conferencia de prensa previo al juego de ida, en San Salvador, Ferretti habló de que tiene un respeto por sus rivales a cualquier escala. "Mañana no va a ser la excepción para mostrar esa actitud de respeto ante Alianza. El gol que marcamos como visitante en la ida (derrota para Tigres 2-1) nos da nada más el pase, si nosotros ganamos 1-0. Eso es lo único. Pero esa no es la mentalidad. Queremos seguir mejorando", apuntó el estratega de Tigres.

Ferretti habló sobre lo que espera el Tigres ante Alianza

Luego, Ferretti trajo a cuenta que ha hablado con su equipo para intentar ser más contundentes de cara al arco rival, desde este juego de vuelta ante Alianza. "Hay detalles que hemos hablado entre nosotros y uno de esos es poder ser más contundente con las opciones a gol que hemos tenido. Somos conscientes de todo esto y mañana vamos a buscar mejorar en este aspecto. Sabemos que cuando anotas, le das una tranquilidad a la defensiva", dijo Ferreti.

En cuanto al recurso humano. por lesión, Ferretti no tiene definido aún si podrá contar con el delantero colombiano, Luis Quiñónez. El timonel brasileño tendrá que esperar hasta última hora de este miércoles.