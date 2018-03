“Tuvimos un juego flojo”

Lee también

El uruguayo Jorge Casanova, técnico del Águila, reconoció que el plantel emplumado tuvo un partido flojo, tras reponerse de un 1-0 para sacar un empate de Santa Rosa de Lima.Casanova destacó que lo único bueno que mostraron sus pupilos fue la entrega para no encajar una segunda derrota al hilo, tras caer ante el Limeño.“El rival se cerró bien durante el partido. Si bien hubo un gran esfuerzo de los muchachos por entregarse, no hicimos un buen partido”, aseguró el estratega emplumado.Pese a eso, el técnico uruguayo afirmó que el equipo está captando su idea.“En cuanto a volumen de juego, las dos primeras fechas estuvimos bastante bien. Hoy lo bueno fue rescatar un empate. Hoy estuvimos lentos en la circulación de pelota. Pero hay que seguir trabajando para un mejor once ante Metapán”, apuntó Casanova.Por su parte, el entrenador de Pasaquina, Omar Sevilla, destacó el trabajo táctico hecho por sus pupilos durante los 90 minutos en el Ramón Flores Berríos, aunque afirmó que su equipo quedó con el sinsabor de no ganar.“Nosotros queríamos ganar. Habíamos pensado y hablado sobre eso. Pero sabíamos que enfrente teníamos un equipo que venía de perder y que estaba de local”, manifestó Sevilla.“Pero lo importante es que sumamos. No sumamos dos reveses consecutivos. Esto nos va a servir de confianza para seguir trabajando de cara al siguiente”, agregó.“Sevillón” aseguró que la clave para plantearle cara a los migueleños fue el esquema defensivo que presentó en todo el juego.