UEFA aclara la polémica con la venta de entradas para la final de Champions

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este miércoles que el organismo europeo no se queda con más entradas "que los demás", ante las quejas por el reparto de los boletos para la final que disputarán en el Stade de France el Liverpool y el Real Madrid, el 28 de mayo.

Ante la polémica surgida entre las aficiones del Real Madrid y del Liverpool por el reparto limitado de entradas en la final de la Champions de París, el presidente de la UEFA explicó que tienen "obligaciones" con los patrocinadores.

“Si los patrocinadores, que pagan cientos de millones de euros y más, que en un 93,5 % acaban en manos de los clubes, reciben parte de las entradas (de la final) eso forma parte de la obligación contractual que tenemos”, dijo Ceferin en rueda de prensa al final del congreso anual de la UEFA en Viena.

“Además, la UEFA no recibe más entradas que los demás. Algunas van al mercado, otras a los aficionados, otras a los socios (patrocinadores). Y no a la UEFA. No es que yo me quede con entradas para regalar o venderlas a mis amigos“, aseguró.

“El sistema funciona así. Y (de lo contrario) los clubes funcionarían de otra forma. Para nosotros (UEFA) no cambiaría mucho si cada entrada costara sólo 10 euros, pero cambiaría mucho para los clubes”, aseveró el presidente de la UEFA.

El Stade de France tendrá en la final una capacidad para unos 75.000 espectadores, pero los clubes tan solo recibirán 20.000 entradas cada uno. Otras 12.000 se pondrán a la venta y el resto se reserva la UEFA para esos compromisos.

Por ese motivo, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se ha quejado de que los dos clubs de la final, que jugará en París el 28 de mayo, reciban solo 20.000 entradas para su respectiva afición.