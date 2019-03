UEFA explica por qué validó el tercer gol del Ajax ante Real Madrid

La UEFA brindó explicaciones sobre la polémica jugada del 3-0 del Ajax sobre el Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto de Santiago Solari reclamó la valides del gol tras protestar que el balón abandonó el rectángulo del terreno de juego.

"No hubo evidencia concluyente de que la pelota hubiera salido completamente fuera del campo, desde todos los ángulos que fueron cuidadosamente analizados por el VAR", publicó la UEFA.

Explicación de las decisiones del VAR en la semana #UCL.https://t.co/U018qfWoMs — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 8 de marzo de 2019

El máximo ente rector del fútbol europeo respaldó la decisión del árbitro alemán Félix Brych, quien no acudió a la revisión del VAR.

"El árbitro asistente, que estaba perfectamente posicionado, declaró que el balón no había cruzado completamente la línea de banda. Por lo tanto, no se requirió una revisión en el campo. En definitiva, el árbitro tenía razón al no intervenir y dar el gol del Ajax como válido", concluyó la UEFA.