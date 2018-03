UES derrotó al Dragón y huye del descenso

Lee también

SAN SALVADOR. Un doblete de Harold Alas, un gol en propia puerta y los goles de Georgie Welcome y Jefferson Polío fueron suficientes para dejar el espectáculo. Sin embargo fue la UES quien salió mejor parado y abandonó el último lugar de la acumulada ante un Dragón que dejó ir la ventaja en la tabla y ahora nada contra marea.La UES recibe al Dragón en un partido vital para ambos equipos. Cerca en la lucha por el descenso, los escarlatas siguen a la caza de los dragonianos en el acumulado. El cuadro dirigido por Nelson Ancheta espera reafirmarse en el estadio Universitario para sacar un resultado que le ayude a calmar la presión.La UES se encuentra a tan solo dos puntos en la acumulada por debajo de los orientales, quienes tienen la posibilidad esta tarde de alejarse o mantener la distancia en la tabla.El equipo escarlata comenzó dominando las acciones. Sobre 10' minutos, un disparo desde fuera del área obligó a Manuel González a la estirada para mandar al tiro de esquina. El acoso no se detenía ya que cinco minutos después, Harold Alas intentó marcar por encima del portero dragoniano pero el balón salió desviado.Fue precisamente Harold Alas quién marcó al 32' luego de un centro al área con el que agarró mal parada a la defensa dragoniana y de cabeza anotó el 1-0.Fue al minuto 41' cuando de nuevo fue Alas el que anotó, aprovechando los errores de la defensa dragoniana y marcar su doblete. Tras el complemento, los escupefuego comenzaron a tratar de revertir la situación con poco éxito.Un gol en propia puerta pareció completar a el Dragón, que sobre 55' minutos daba casi por sentenciadas sus oportunidades de remontar. Las opciones se abrieron al 58' desde el manchón penal. Georgie Welcome marcó el gol y volvió a acercar al equipo, que mantenía vivas las esperanzas de al menos llevarse un punto.Así el gol de WelcomeAl 77' Jefferson Polío anotó en una contra del Dragón y puso las cosas en una mejor posición para el cuadro visitante.3-2Pero el tiempo no le alcanzó al Dragón, que dejó ir la posibilidad de alejarse del descenso. Ahora deberá correr contra el último lugar jornada a jornada y esperar que la U caiga. Los escarlatas sacaron un resultado que más adelante puede significarles la pertenencia.