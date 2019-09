Ultimátum de Da Silva en Sonsonate: "Si no me pagan el lunes, dejo el equipo"

El timonel uruguayo Rubén da Silva dijo este martes que si la dirigencia del Sonsonate, que le debe una quincena de salario, no le paga lo adeudado a más tardar el próximo lunes, dejará de entrenar al plantel occidental.

Además, tanto a él como al resto de la plantilla les deberán un mes de pagos si este viernes no reciben sus ingresos correspondientes.

"A los jugadores les cancelaron un mes el pasado viernes, y el próximo viernes se cumplirá un mes más (de deuda). A nosotros nos dejaron para hoy (martes), siempre esperando la palabra de ellos. A mí me pagaron una quincena, nada más, y yo ya les di el ultimátum, que si no me pagan el resto de la quincena para el lunes, el martes yo ya no entreno más al equipo", aseveró en plática telefónica con Deportes Grupo LPG.

Da Silva lamentó que, pese a tener solvencia en lo deportivo, el equipo está cerca de sumar un nuevo mes de deuda.

"Realmente esto ya no se aguanta más y es bueno que la gente lo sepa, porque a veces los directivos dan la cara como que está todo bien, todo al día, pero como cuerpo técnico ya se está aburrido de estas cosas", señaló el estratega sudamericano.

Asimismo, fue claro en que "hay que decir que a los otros integrantes del cuerpo técnico se les ha pagado la totalidad, a mí solamente la quincena, porque si no, no cobraba nadie, y yo preferí que a mi cuerpo técnico se les pagara completo".

"A mí deben una quincena y el viernes se me deberá un mes más", enfatizó.

PANORAMA INCIERTO

El estratega uruguayo además advirtió que la segunda vuelta del torneo será más complicada ya que ya jugaron ante los rivales de mayor peso: "Esto va de mal en peor, porque si tuvimos buenas taquillas con equipos grandes, como Águila, Alianza... la gente llegó a los partidos de local, pero imagínense en la segunda vuelta que, como se dice vulgarmente, 'un grande' como FAS es el único que nos viene a visitar y ya".

"Tenemos que agradecer a la gente, pero es una rueda (vuelta) muy complicada en lo económico", valoró.

Sobre los argumentos por los que no les cancelan sus salarios al día, Da Silva expuso que los dirigentes "nos dicen que no tienen dinero, que los patrocinadores les están debiendo, pero nosotros también debemos comer".

También descartó que el plantel baje su rendimiento en el torneo local como producto del impasse económico: "Acá no se trata de chantajes ni nada de eso. Yo jugué durante 17 años profesionalmente y nunca se me pasó por la mente dejar de correr porque no me pagaban, al contrario, debía correr más para dejar en evidencia que eran los directivos los que no pagaban".