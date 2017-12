Un colombiano quiere el último puesto extranjero en Sonsonate

El defensor de origen colombiano Wilber Yojair Arizala, de 22 años de edad, ha llegado al Sonsonate en calidad de prueba, a fin de buscar el aval del cuerpo técnico y convertirse en el cuarto y último refuerzo de los cocoteros para el Clausura 2018.

Arizala procede del equipo Topiltzín de Jiquilisco de la segunda división de nuestro país, donde militó con buen suceso desde el Apertura 2016. Antes había jugador en el Real Cartagena de la Primera B del fútbol de Colombia.

“Se me presentó esta oportunidad y buscaré aprovecharla al máximo a fin de demostrarle al cuerpo técnico que deseo quedarme. El recibimiento que he recibido ha sido excelente por parte del grupo, lo del clima no siento diferencia alguna al que he disfrutado tanto en Jiquilisco como en Cartagena de Indias”, aseguró el defensor diestro de 1.87 metros de altura y que puede realizar también la función de zaguero central.

Sobre sus aspiraciones y quién lo contactó para probarse con Sonsonate, Arizala confesó que “el profesor Alonso hizo una convocatoria no muy extensa y en ese listado llegué a probarme. Gracias al contacto con el profesor Mario Elías Guevara. Él le habló al profesor Alonso sobre mí y me brindó su aval para llegar a probarme".

Sobre sus características, dijo que "mi puesto ha sido defensor derecho o zaguero central. Es mi segunda experiencia en El Salvador, sé que faltan algunos jugadores pero veo un buen equipo, joven, unido y con hambre para hacer muchas cosas en la liga".

LOS ÚNICOS EXTRANJEROS CONFIRMADOS

Sonsonate está a punto de cerrar los cupos de su plantel para el Clausura 2018 pero aún no completa su cuota de cuatro jugadores extranjeros, ya que por el momento ha confirmado la continuidad de los atacantes Zé Paulo (brasileño), que jugará su cuarto torneo corto con la camiseta verdolaga.

También las incorporaciones del ariete jamaicano McKaully Tulloch, quien llega procedente del Isidro Metapán, y del mediocampista uruguayo Nicolás Fagúndez, que militó en el Águila para la temporada 2016-2017.