Un líder en el aire

La buena noticia para el Real Madrid es que sigue líder, pero la mala es que tendrá que convivir durante cierto tiempo con la incertidumbre de desconocer cuál es su ventaja mientras la Liga española suda para encontrar fecha para el nuevo encuentro aplazado.La jornada del fin de semana concluyó con el equipo de Zinedine Zidane como líder, el Barcelona a un punto y el Sevilla a tres. Una distancia solo provisional, pues el conjunto blanco debe jugar todavía dos partidos que tiene aplazados, ante Valencia y Celta de Vigo.El primero lo acumuló por su participación en el Mundial de Clubes y se jugará el 22 de febrero. El segundo, que no se pudo disputar ayer debido a que el temporal en Vigo provocó desperfectos en el estadio, se plantea más problemático, pues la Liga española no encuentra días libres.La cuestión es que ambos equipos están inmersos en competiciones europeas –Liga de Campeones para los blancos, Liga Europa para los gallegos– y mientras sigan vivos no se puede plantear nada a medio plazo.“Tan apretado tenemos el calendario que salvo que caigan en Europa antes de lo que es de desear, no les quedará más que el miércoles entre la penúltima y la última jornada”, recordó ayer el periódico As. Un escenario raro: un líder que no sabe cuál es su ventaja.