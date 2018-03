Un periodista era el ladrón de la camisa de Tom Brady

Brady, gran estrella de los New England Patriots, denunció la desaparición en el vestuario de la camiseta con la que jugó la final, algo que los anfitriones del partido no quisieron dejar pasar.

La Policía de Houston, apoyada también por la NFL, lanzó una exhaustiva investigación.

Proud @houstonpolice Major Offenders Divison traced Brady Jersey to Mexico & it has been recovered with help of FBI & Mexican authorities.